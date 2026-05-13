SharkNinja vient d’annoncer un robot aspirateur-laveur d’un genre nouveau, le PowerDetect UV Reveal. Disponible dès aujourd’hui à 999 €, il est le premier robot du marché à embarquer une lumière UV pour révéler les souillures invisibles à l’œil nu, puis à les éliminer avant de vérifier elle-même que le travail est terminé.

Depuis plusieurs années, SharkNinja s’est imposée comme une marque qui pense ses produits autour de l’utilisateur plutôt que de la seule fiche technique. Notre test du Shark PowerDetect Clean & Empty, l’aspirateur-balai à vidage automatique noté 8,5/10, avait précisément salué cette philosophie. Capteurs qui adaptent la puissance et le passage à la zone traitée, brosse à deux rouleaux, station de vidage automatique avec voyant « bac plein » : la famille PowerDetect cumule depuis 2024 ce qu’on cherche tous sur un appareil ménager moderne, en anticipant certains besoins et surtout certaines frictions.

C’est précisément cette logique que SharkNinja décline désormais sur un produit nettement plus ambitieux que le PowerDetect NeverTouch Pro 2-en-1 lancé fin 2024. Si l’ancien modèle embarquait déjà les trois capteurs DirtDetect, EdgeDetect et FloorDetect, la station autovidante de 60 jours et la technologie NeverStuck pour franchir les obstacles, le UV Reveal monte d’un cran. Cinq évolutions structurent l’argumentaire de la marque : la lumière UV pour révéler les souillures invisibles à l’œil nu, un système de HysperSonic Mopping démultiplie la puissance de brossage, une vérification automatique de la disparition des taches, un nouveau NeuroNav AI pour la navigation, et une station ThermaCharged qui désinfecte la serpillère après chaque passage… On vous fait le topo !

Caractéristique Techniques Shark PowerDetect UV Reveal Dimensions 46,1 × 36,3 × 44,5 cm (L × P × H) Poids 2 kg Largeur de nettoyage 31,5 cm Puissance d’aspiration 650 W Autonomie jusqu’à 180 minutes Temps de charge 4 heures Capacité bac à poussière 0,38 L Lavage / séchage serpillère 85 °C / 80 °C (certifié TÜV) Garantie 2 ans

Une lumière UV pour traquer les taches invisibles et récalcitrantes

Le PowerDetect UV Reveal articule sa promesse autour d’un cycle en trois temps. D’abord l’UV Stain Detect : une lumière ultraviolette balaye le sol pour révéler les souillures organiques que la lumière naturelle ne fait pas ressortir, comme les éclaboussures séchées, les traces de transpiration ou les petites mésaventures animales. Une fois la tache identifiée, le robot active son HysperSonic Mopping, un mouvement de frottement vibratoire que SharkNinja annonce sept fois plus puissant qu’un passage de serpillère classique.

Eh bah bravo l’éducation ! © SharkNinja

Enfin, une vérification automatique vient contrôler que la tache a bien disparu avant que le robot ne reprenne sa route, quitte à y repasser une fois. On attend vraiment de pouvoir constater par nous même un tel degré d’intelligence qui peut complètement optimiser les cycles de nettoyage !

Une intelligence embarquée à la hauteur du segment premium

Au-delà du dispositif UV, le PowerDetect UV Reveal embarque les huit capteurs PowerDetect qui identifient en temps réel le type de sol, le niveau de saleté et les obstacles, pour adapter aspiration et trajectoire. La navigation est confiée au NeuroNav AI, qui circule de jour comme de nuit, couplée à la technologie NeverStuck déjà éprouvée sur le modèle précédent : le robot s’élève au-dessus des seuils de porte et des obstacles bas plutôt que de les contourner.

Il ne s’arrête jamais… © SharkNinja

La batterie NeverStop promet jusqu’à trois heures d’autonomie en une seule charge, de quoi couvrir une habitation entière sans retour intermédiaire à la station. Sur ces points, Shark cherche à se mettre clairement au niveau des Roborock, Dreame ou Ecovacs haut de gamme.

Une station ThermaCharged pour une hygiène irréprochable

Côté entretien, le UV Reveal s’arrime à la base ThermaCharged NeverTouch Pro, héritière de la station autovidante du précédent modèle. Le principe est inchangé sur le fond (vidange automatique du bac à poussière, nettoyage du tampon après chaque passage), mais Shark monte clairement d’un cran sur l’hygiène : la station lave désormais la serpillère à 85 °C, la sèche à 80 °C, et revendique une élimination de 99,99 % des bactéries certifiée TÜV.

C’est beau, le transit d’une station de robot-aspirateur, non ? © SharkNinja

Le système Anti-Allergen Complete Seal retient les allergènes à l’intérieur de la base plutôt que de les rejeter dans l’air. Sur ce volet, Shark semble vouloir challenger des stations à eau chaude qu’on trouve désormais chez Roborock (Qrevo Pro, 60 °C) ou Ecovacs (DEEBOT T80 OMNI, 40 à 75 °C).

Un challenger à tester avant d’investir

À 999 € prix de lancement, le PowerDetect UV Reveal n’arrive pas tout à fait à prix cassé. Plusieurs concurrents directs sont aujourd’hui sensiblement moins chers : le Dreame X50 Ultra Complete se trouve autour de 800 €, le Roborock Saros 10 autour de 775 €, et l’Ecovacs Deebot X8 Pro Omni chute parfois sous les 600 €. Shark assume donc un positionnement premium, en misant sur l’exclusivité de la détection UV pour justifier l’écart.

Reste à savoir ce que vaudra vraiment cette technologie en conditions réelles : la promesse d’une « propreté vérifiée » est séduisante en soi, mais nous restons prudents quant à son apport concret. À suivre lors d’un éventuel test maison !