Barbecue à gaz : ces inconvénients qu’on oublie (volontairement) de vous dire

Ils sont pratiques, rapides, propres… mais pas sans défauts. Avant de craquer pour un barbecue à gaz, voici ce que les marques préfèrent passer sous silence.

Avec les beaux jours, les envies de grillades refont surface. Et dans beaucoup de jardins, le barbecue à gaz gagne du terrain. Plus simple à allumer, moins salissant, plus rapide à maîtriser que son cousin au charbon… il a tout pour séduire. Sauf que non. Ce n’est pas si simple. Derrière ses arguments vendeurs, le barbecue à gaz cache aussi quelques inconvénients que peu de vendeurs prennent le temps de souligner. Prix, encombrement, entretien, sécurité… on fait le tour de ces petits détails qui peuvent vite faire la différence.

Un prix qui calme rapidement les ardeurs

C’est souvent le premier frein. Pour un modèle correct, il faut compter entre 250 et 400 €. Certains montent bien plus haut. Et à ce prix-là, on attend autre chose que deux saucisses et une grille bancale. À côté, le barbecue à charbon fait figure de modèle économique, avec des modèles à moins de 100 € qui font très bien le job pour les classiques du dimanche.

Un montage qui peut vite tourner à la galère

Si vous pensiez allumer votre barbecue à gaz dans l’heure suivant son achat, revoyez vos ambitions à la baisse. Le montage peut s’avérer long, complexe et franchement pénible si vous n’êtes pas à l’aise avec les vis, les schémas flous et les écrous capricieux. On est parfois plus proche du meuble IKEA que de la cuisson express.

Il faut de la place. Beaucoup de place

Un barbecue à gaz, ça ne se range pas dans un coin de garage ou sur un petit balcon. Avec sa bonbonne, ses tablettes et sa cuve massive, il peut vite devenir encombrant. À moins d’avoir une terrasse spacieuse, mieux vaut réfléchir deux fois avant de l’installer. Et les versions plus compactes, souvent moins puissantes, ne sont pas toujours si abordables.

C’est limite une petite kitchenette.

Nettoyage et sécurité : les deux revers de la médaille

Plus de composants, c’est aussi plus d’entretien. Entre les plaques de cuisson, les bacs à graisse, les brûleurs… le nettoyage devient vite une corvée. Et côté sécurité, la vigilance est de mise : une bonbonne mal fixée, un flexible trop vieux ou un barbecue mal stabilisé peuvent vite tourner à l’accident domestique.

Alors, à éviter ?

Pas forcément. Le barbecue à gaz a aussi ses atouts :

allumage rapide ,

, réglage précis de la température,

de la température, moins de fumée ,

, cuisson plus variée (poissons, légumes, pizzas…),

(poissons, légumes, pizzas…), pas de cendres à gérer.

Mais ce n’est pas un appareil à acheter les yeux fermés. Il demande de l’espace, de la rigueur, et un budget plus conséquent.

Et vous ? Team charbon ou team gaz ? Vous avez déjà craqué pour un barbecue à gaz ? Racontez-nous votre expérience en commentaire !