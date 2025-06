Test Monimoto 9 : le traceur GPS pour vélo, simple, précis et à grande autonomie !

Facile à connecter et installer même si encore un peu encombrant, le traceur GPS Monimoto 9 s’adapte au vélo avec sa forme plus compacte, et apporte une excellente autonomie ainsi qu’un suivi précis en cas de vol.

Un antivol, qu’il soit en U, de type chaîne ou pliant, est l’une des meilleures protections pour son vélo électrique. Or même bien sécurisé, on n’est jamais à l’abri du vol. Dans ce cas, le traceur GPS est l’outil idéal pour retrouver son biclou. Parmi les différents modèles, nous avons eu l’occasion de tester le Monimoto 9.

Fondée en 2017, Monimoto est une société lituanienne qui développe à l’origine des traceurs GPS pour scooters et motos (d’où le nom) ainsi que les voitures et VTT, tout en visant les vélos électriques avec son Cycloop. Monimoto est disponible depuis 2019 en France, en version Monimoto 7 depuis 2021 et en plus haut de gamme Monimoto 9. Le second est plus robuste, puisque certifié IP68, contre IP65 pour le premier. Il est aussi plus compact, léger et fonctionne avec une batterie au lithium.

Au prix de 169 €, le Monimoto 9 vaut-il son prix, surtout face au petit frère au tarif de 149 € (hors promo) ? Nous avons roulé plusieurs jours avec, installé sur notre vélo au quotidien, pour savoir s’il peut trouver sa place parmi les meilleurs traceurs GPS pour vélo.

Caractéristique Techniques Dimensions 93 x 38 x 15 mm Poids 60 g Matériau Plastique Imperméabilité IP68 Connexion Bluetooth et eSIM Chargeur USB-C (câble non fourni) Batterie Lithium-Polymère 900 mAh Autonomie 12 mois (en fonction de l’usage) Autonomie en tracking 500 localisations/quelques jours Prix 169 € Abonnement 39 €/mois

Mise en route du Monimoto 9

A la réception, nous découvrons un tout petit carton. Dans celui-ci, on trouve :

Le traceur

Le badge (ou clé)

Les attaches

Le manuel d’utilisation

Le contenu de la boîte du traceur Monimoto 9. ©Meilleure-Innovation

Le traceur est donc svelte, avec 93 mm de long pour 38 mm de large et une épaisseur de 15 mm. La clé est encore plus discrète, soit à 43 mm de long pour 29 mm de large et 9 mm d’épaisseur.

Le traceur GPS dépasse à peine 9 cm de long. ©Meilleure-Innovation

La mise en place du Monimoto 9 est assez simple, la marque précisant les étapes à suivre. Il faut d’abord ouvrir le badge et y enlever le petit plastique pour allumer la pile. Ensuite, la seconde étape consiste à recharger la batterie lithium du traceur. Une fois le plein d’énergie, on passe de la première partie physique à la partie numérique.

La petite clé à mettre sur son trousseau. ©Meilleure-Innovation

L’application Monimoto est à télécharger sur son smartphone, qu’il fonctionne sous iOS ou Android. Après validation du numéro de téléphone et le choix du modèle de traceur ainsi que celui de la clé, il faut connecter la clé au téléphone au moyen du Bluetooth. Ensuite, l’appli demande de donner un petit nom et de connecter le duo téléphone-clé au traceur. Cela ne prend que quelques secondes.

Installation du traceur

Enfin, il ne reste plus qu’à placer le traceur GPS sur le vélo. Dans notre cas, nous avions un vélo mécanique, dont le cadre laissait un espace parfait, loin des regards. Nous avons essayé à cet endroit, puis sous la selle où il vient se loger plus naturellement.

Deux attaches, mais une seule accroche sur le traceur, dommage. ©Meilleure-Innovation

Un petit espace permet de faire passer une attache. Le Monimoto 9 tient bien sous la selle du vélo, mais un autre passage de l’autre côté pour une seconde attache n’aurait pas été de trop.

Loger le Monimoto 9 sur un cadre de vélo n’est pas très discret. ©Meilleure-Innovation

En effet, le traceur GPS peut légèrement rebondir, avec du bruit au roulage à la clé. Nous avons trouvé la solution en faisant passer la longue attache plastique entre le traceur et la structure de selle. Il est donc plutôt conçu pour une moto ou un scooter, car encore légèrement encombrant pour un vélo. Pour plus de praticité, Monimoto a développé un support imprimable en 3D sur une fixation de porte-bidon, à télécharger gratuitement en format STL via le site officiel.

Il est plus judicieux de le placer sous une selle. ©Meilleure-Innovation

Le traceur fonctionne avec une petite batterie lithium-polymère (LiPo), de capacité 900 mAh. Selon la marque italienne, cette batterie permet une autonomie de 12 mois. La recharge est facile, puisque le traceur possède une prise USB-C. Monimoto ne fournit pas le câble, mais on trouve toujours chez soi cette connectique universelle pour cette recharge très ponctuelle. En cas de vol, l’envoi de notifications très régulière consomme davantage, soit environ 500 notifications possible ou “plusieurs jours de suivi” selon la marque.

La recharge de la batterie par câble USB-C. ©Meilleure-Innovation

Fonctions et application du traceur GPS

Dans l’application, il est possible de vérifier la synchronisation entre la clé et le traceur, avec l’heure de la dernière communication. La fenêtre d’accueil affiche également une batterie “OK” pour la clé et le traceur, et le statut “prêt” du traceur pour les notifications.

La connexion est facile et rapide. ©Meilleure-Innovation

Au quotidien, si tout se passe bien, le menu “événement” n’affiche que le statut prêt du Monimoto 9. En parallèle, le traceur envoie ainsi que des notifications quotidiennes. On reçoit ainsi toutes les 24 heures ce petit rappel : “Monimoto est prêt”.

Le menu Aide renvoie vers un FAQ, celui des paramètres affiche le statut de la carte eSIM permettant le traçage et la connexion au traceur. Lors de cette connexion, l’application propose de changer le profil “Moto, Voiture ou Bicyclette”, dont nous ignorons les différences car restant bloqué sur Moto dans notre cas. Autre réglage, on peut modifier l’intervalle entre les notifications et au choix la position, ainsi que la sensibilité au mouvement sur 3 niveaux.

Les différents menus et réglages du traceurs GPS Monimoto 9. ©Meilleure-Innovation

Lors du vol du vélo – ou de la moto – le traceur GPS se déclenche s’il détecte un mouvement en l’absence de la clé à proximité. Il envoie ainsi une première alerte immédiate (nous n’avions pas encore quitté l’immeuble !), mais la géolocalisation n’intervient seulement qu’après 5 minutes. Ensuite, les notifications arrivent toutes les 5 minutes (ou 1 minute au choix, mais à consommation élevée). Ainsi, pas question d’un suivi en permanence de la géolocalisation sur l’application.

Néanmoins, la géolocalisation est précise, avec une indication de vitesse du vélo. Point mitigé, dans les 5 minutes d’attente de la nouvelle position, l’application calcule une position fictive basée sur la vitesse. Utile si le voleur est en ligne droite et en vitesse stable, moins s’il change de direction, accélère, ou s’arrête.

En cas de vol, l’alerte quasi immédiate envoie des notifications, puis une géolocalisation toutes les 5 min. ©Meilleure-Innovation

Dernière fonction, à utiliser uniquement en cas de vol : “Forcer le Tracking”. Le Monimoto 9 suggère de l’opérer que lors du vol avec la clé en même temps, car vient supprimer le lien avec la clé (qu’il faut ensuite paramétrer de nouveau).

Prix et abonnement du Monimoto 9

Le prix du Monimoto 9 est de 169 €, avec une livraison gratuite en France, disponible sur amazon.fr. Ce prix fixe s’accompagne d’un abonnement, celui de la carte eSIM. En effet, la marque offre les 2 premiers mois, mais facture ensuite 39 €/an. En comparaison, il est donc légèrement plus onéreux que les concurrents comme l’Invoxia Bike Tracker ou vraisemblablement le futur Apple AirTag 2 qui devrait sortir dans les prochaines semaines.

Pour information, la carte eSIM fonctionne avec les réseaux LTE-M (4G et 5G), ainsi que dans l’intégralité des pays européens, pratique en cas de voyage ou de déplacement autour d’une frontière.

À noter, si elle fonctionne aux États-Unis, elle ne peut au Canada qui n’autorise pas l’itinérance en permanence. Autre coût potentiel, il est possible d’acheter une seconde clé, au prix de 33 euros.

Faut-il l’acheter ?

Facile à manipuler et à connecter à sa clé et son application, le Monimoto 9 dispose d’une installation à la portée de tout le monde. Plutôt conçu pour les scooters et motos, le format est encore légèrement trop grand et voyant sur un vélo, même s’il tient sous une selle.

On apprécie la grande autonomie d’environ un an et la position assez précise toutes les 5 minutes. Mais en cas de vol, le suivi ne durera guère que plus de 3 jours. Quant à sa durabilité, même en cas de position sur le cadre, l’imperméabilité est excellente (IP68). Le prix du Minimoto 9 est un poil au-dessus des rivaux, surtout si l’on ajoute l’abonnement (offert pendant 2 mois).