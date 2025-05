Les meilleures marques d’électroménager en 2025 selon 60 Millions de consommateurs

Four, frigo, lave-linge… Le magazine 60 Millions de consommateurs dévoile les marques les plus fiables en 2025. Un classement qui réserve quelques surprises.

Quand on cherche un nouvel appareil électroménager, on se retrouve vite noyé sous les références. À qui faire confiance entre le vendeur du magasin, les avis en ligne, et les promesses marketing ? Pour y voir plus clair, 60 Millions de consommateurs a publié un classement des marques les plus fiables en 2025, toutes catégories confondues. De bonnes surprises, quelques confirmations… et des noms à éviter. On fait le point, appareil par appareil.

Réfrigérateurs : Liebherr en tête, LG à la traîne

Dans cette catégorie, c’est l’allemand Liebherr qui décroche la palme avec un taux de fiabilité de 98,5 %. Whirlpool, Faure, Hotpoint Ariston et Indesit suivent de près, toutes au-dessus de 90 %.

À noter : Samsung est salué pour ses volumes généreux, et Haier pour ses rangements astucieux. En revanche, LG déçoit avec un score de 78,5 %, loin derrière ses concurrents.

Lave-linge : Miele domine, Candy plombée par la fiabilité

Avec une note moyenne de 14,4/20, les lave-linge restent les mauvais élèves du gros électroménager. Miele se distingue nettement par la qualité de lavage, de rinçage et d’essorage.

À l’inverse, Candy ferme la marche avec des modèles peu fiables. Beko et Indesit sont jugés trop bruyants, ce qui peut vite devenir un critère rédhibitoire en appartement.

Lave-vaisselle : Bosch tire son épingle du jeu

Côté lave-vaisselle, deux marques sortent du lot : Bosch pour la fiabilité (86,8 %) et Miele pour la satisfaction d’usage. Brandt obtient un score plus modeste (71,4 %).

Les vrais mauvais points vont à Electrolux et Candy, dont la fiabilité a chuté de 20 points en un an. Une alerte claire pour ceux qui cherchent du matériel durable.

Et vous, quelle marque d’électroménager a tenu le choc chez vous ? Des pépites… ou des regrets ? Partagez votre retour d’expérience en commentaire.