Les 7 meilleure lunettes intelligentes en 2025

En 2025, la grande famille des lunettes intelligentes (ou lunettes connectées) est rentrée dans les mœurs. Entre audio connecté, réalité augmentée et assistants vocaux intégrés, elles s’imposent comme les accessoires high-tech du futur. Découvrez notre sélection des meilleurs modèles du moment, leurs usages et leurs limites.

Le marché des lunettes intelligentes connaît une accélération en 2025. Qu’il s’agisse de modèles audio discrets, de lunettes lifestyle orientées réseaux sociaux ou encore d’expériences immersives XR/AR pensées pour le jeu et la productivité, chaque marque tente de se positionner sur ce futur segment clé. Voici ci dessous une analyse complète par ordre de prix croissant, des principaux modèles annoncés ou déjà disponibles.

Razer Anzu : les meilleures pour les gamers

Les Razer Anzu sont des lunettes connectées audio pensées pour les joueurs et les utilisateurs multitâches. Équipées de haut-parleurs open-ear, elles permettent d’écouter de la musique, de répondre à des appels ou de profiter du son d’un jeu sans casque, avec une latence réduite à 60 ms en mode gaming grâce au Bluetooth 5.1. Pour protéger la vue, elles intègrent des verres interchangeables avec un filtre anti-lumière bleue contre la fatigue numérique et une paire solaire pour l’extérieur. Leur autonomie atteint jusqu’à 5 heures, rechargeable en USB-C. Plus proches de lunettes audio comme les Bose Frames que de véritables lunettes AR, elles misent sur confort et praticité plutôt que sur l’immersion visuelle.Légères et proposées en deux tailles, elles disposent de commandes tactiles sur les branches et d’une résistance IPX4 contre les éclaboussures. Pour en savoir plus sur ce que signifie chaque indice d’étanchéité, consultez notre guide.

Caractéristique Techniques Poids Environ 45 grammes Etanchéité IPX4 Méthode de commande Tactile et vocale Autonomie (en utilisation continue) 5 heures Connexion Bluetooth

Vue Lite 2 : les meilleures compagnon connecté du quotidien

Les Vue Lite 2 misent sur la simplicité plutôt que sur l’immersion AR. Elles permettent de passer et recevoir des appels, d’écouter de la musique, de consulter ses notifications et de suivre son activité via l’application compagnon. Leur design sobre les rapproche de lunettes classiques, favorisant une adoption naturelle aussi bien au bureau qu’à la maison.

Côté autonomie, elles offrent jusqu’à 6 heures d’écoute en continu et tiennent jusqu’à 3 jours en veille. Compatibles avec iOS et Android grâce au Bluetooth, elles intègrent des commandes tactiles sur les branches et des microphones pour les appels mains-libres. Résistantes aux éclaboussures (IPX4), elles se positionnent comme une alternative accessible aux Bose Frames ou Razer Anzu, pour découvrir l’univers des lunettes connectées sans se ruiner.

Caractéristique Techniques Poids 25 grammes Etanchéité IPX4 Méthode de commande Tactile Autonomie (en utilisation continue) 6 heures Connexion Bluetooth

HTC Vive Eagle : les meilleures pour l’immersion professionnelle

HTC a dévoilé le Vive Eagle, une paire de lunettes intelligentes alimentées par IA, conçue pour allier productivité et usages du quotidien. Avec un design très léger, elles embarquent une caméra ultra-grand-angle 12 MP, des haut-parleurs open-ear, et surtout l’assistant Vive AI, compatible avec Google Gemini ou ChatGPT. Les utilisateurs bénéficient ainsi de la traduction instantanée dans 13 langues, d’une autonomie allant jusqu’à 36 h en veille (4,5 h d’écoute musicale ou 3 h d’appels en continu), et d’une charge rapide (50 % en 10 min).

HTC mise aussi sur la confidentialité : données stockées localement, chiffrement AES-256, et enregistrements bloqués si l’indicateur LED est masqué. Les lunettes sont livrées avec des verres solaires ZEISS UV400, et disponibles en 4 coloris. Positionnées comme un concurrent direct des Ray-Ban Meta, elles inaugurent une nouvelle génération de smart glasses axées sur l’IA plutôt que sur l’immersion XR. Les précommandes sont ouvertes à Taïwan, avec une sortie prévue le 1er septembre 2025. Aucune date internationale n’a encore été communiquée. Avec le lancement des Vive Eagle ce n’est pas la première fois que HTC se présente comme un concurrent de Meta puisque la marque est le fabricant du fameux HTC Vive, concurrent principal du casque VR de Meta.

Caractéristique Techniques Poids 49 grammes Etanchéité IP54 Méthode de commande Tactile et vocale Autonomie (en utilisation continue) 4h30 Connexion WiFi et Bluetooth

Ray ban Wayfarer : les meilleures pour la photo

Successeures des Ray-Ban Stories de 2021, les Ray-Ban Meta Wayfarer conservent la célèbre monture tout en intégrant des fonctions connectées avancées. Elles embarquent une caméra ultra-grand-angle 12 MP (contre 5 MP sur la génération précédente), avec une version double capteur, capable de filmer en 1080p à 30 fps, de capturer des photos et même de diffuser en direct sur Facebook et Instagram.

Pour l’audio, Meta a intégré des haut-parleurs discrets et pas moins de cinq microphones, accompagnés de l’assistant vocal Meta AI. De quoi passer des appels, contrôler sa musique ou obtenir des infos à la voix, sans sortir son smartphone. L’autonomie atteint environ 4 heures en usage continu, extensible jusqu’à 36 heures grâce au boîtier de recharge fourni. En ce qui concerne l’étanchéité, elles disposent de l’indice IPX4. Légères et compatibles avec iOS et Android via l’application Meta View, elles s’imposent comme l’accessoire social idéal pour celles et ceux qui aiment capturer et partager chaque instant.



Caractéristique Techniques Poids Environ 49 grammes Etanchéité IPX4 Méthode de commande Tactile et vocale Autonomie (en utilisation continue) 4 heures Connexion Wifi et Bluetooth

Snap Spectacles 5 : les meilleures pour les créateurs de contenus

Avec les Spectacles 5, Snap poursuit son ambition de démocratiser la réalité augmentée créative. Ces lunettes intègrent deux écrans micro-OLED transparents (luminosité jusqu’à 2000 nits) et des caméras frontales binoculaires, capables de superposer en temps réel des effets et filtres AR dans le champ de vision d’environ 46°. Les créateurs peuvent aussi enregistrer jusqu’à 60 secondes de vidéo en mains libres, puis les éditer et les partager via Snapchat.

Conçues pour les créateurs et développeurs AR, elles s’intègrent nativement à Lens Studio, la plateforme de Snap pour concevoir, tester et diffuser des expériences immersives. Leur design futuriste séduit les passionnés de tech, mais leur autonomie reste limitée à environ 30 minutes. Pour l’instant, elles ne sont pas commercialisées en direction du grand public. Snap les distribue uniquement via des programmes développeurs sur invitation.

Caractéristique Techniques Poids 226 grammes Etanchéité Aucune mention officielle à ce jour Méthode de commande Tactile et vocale Autonomie (en utilisation continue) Environ 30 minutes Connexion WiFi et Bluetooth

VITURE XR/AR Pro : les meilleures pour le jeu et le cinéma XXL

Les Viture XR/AR Pro transforment vos yeux en véritable salle de cinéma portable. Dotées d’écrans micro-OLED Full HD (1080p par œil) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, elles projettent une image équivalente à 120 à 150 pouces. Un format idéal pour le jeu, le streaming ou le travail en mobilité. Compatibles avec PC, smartphones Android et iPhone (via adaptateur), Nintendo Switch et PS5 via Remote Play, elles s’adressent autant aux gamers qu’aux cinéphiles.

Légères, elles intègrent des haut-parleurs directionnels et des verres électrochromiques ajustables pour une utilisation confortable en extérieur. Positionnées sur le segment premium, elles privilégient l’immersion vidéo XR mais n’offrent pas de fonctions AR interactives (pas de spatial mapping ni d’objets virtuels ancrés dans l’environnement). Les VITURE XR/AR Pro ne possèdent pas de batterie intégrée et fonctionnent en connexion filaire via USB-C. Leur endurance dépend donc de l’appareil source (smartphone, PC, console). Proposées à partir de 500 €, elles sont déjà disponibles aux États-Unis et en Europe, et se présentent comme une des alternatives les plus abouties aux casques VR pour un usage quotidien.

Caractéristique Techniques Poids 77 grammes Etanchéité Aucun indice d’étanchéité connu Méthode de commande Tactile Autonomie (en utilisation continue) Pas de batterie, donc pas d’autonomie Connexion Connexion filaire uniquement, USB-C

Rokid AR Spatial : les meilleures pour une immersion en réalité augmentée

Avec les AR Spatial, Rokid confirme son ambition de rivaliser avec les géants occidentaux de la réalité augmentée. Ces lunettes reposent sur des écrans micro-OLED Full HD (1920 × 1080 par œil), un rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et un suivi de tête 6DoF, permettant d’afficher et manipuler plusieurs fenêtres virtuelles dans l’espace. Idéales pour la productivité (bureautique, visioconférences), l’éducation ou le divertissement multimédia, elles offrent une expérience AR immersive sans pour autant atteindre les capacités de spatial mapping d’un HoloLens.

Légères, elles intègrent des verres électrochromiques pour s’adapter à la luminosité et sont compatibles avec smartphones, PC et consoles via connexion filaire ou sans-fil. Leur autonomie atteint environ 5 heures d’utilisation continue, rechargeable en USB-C. Si leur écosystème applicatif reste limité hors de Chine, malgré plus de 10 000 développeurs déjà inscrits, les AR Spatial apparaissent comme une alternative crédible aux Xreal Air 2 Pro ou aux projets de Meta, en misant sur un design pratique.

Caractéristique Techniques Poids Environ 75 grammes Etanchéité Pas d’indice d’étanchéité connu Méthode de commande Tactile et vocale Autonomie Environ 5 heures Compatibilité WiFi et Bluetooth

Comment fonctionnent les lunettes intelligentes ?

Leur fonctionnement dépend du type de lunettes et des usages visés :

Contrôle : la plupart des modèles intègrent des commandes tactiles sur les branches pour gérer la musique, prendre un appel ou activer certaines fonctions . Certains ajoutent le contrôle vocal via un assistant intégré ou connecté (Meta AI, Siri, Google Assistant…).

: la plupart des modèles intègrent sur les branches pour . Certains ajoutent (Meta AI, Siri, Google Assistant…). Connectivité : pour les modèles audio et sociaux comme Ray-Ban Meta Wayfarer), la liaison se fait généralement en Bluetooth avec un smartphone .

Pour les lunettes immersives orientées AR/XR comme Rokid AR Spatial et Viture XR Glasses, la connexion principale passe plutôt par un câble USB-C compatible DisplayPort Alt Mode vers un smartphone, un PC ou une console . Certaines disposent aussi d’une connexion Wi-Fi pour le streaming ou les mises à jour.

: pour les modèles comme Ray-Ban Meta Wayfarer), la liaison se fait généralement . Pour les comme Rokid AR Spatial et Viture XR Glasses, la connexion principale passe plutôt par compatible DisplayPort Alt Mode vers . Certaines disposent aussi d’une connexion Wi-Fi pour le Autonomie : quelques modèles offrent des fonctions semi-autonomes comme par exemple, les Ray-Ban Meta qui peuvent prendre une photo ou lancer un enregistrement sans sortir le téléphone. Mais la plupart restent dépendants d’un appareil compagnon pour les calculs graphiques et les traitements IA.

Quel est le meilleur modèle de lunettes intelligentes ?

Il n’existe pas de “meilleur” modèle universel : tout dépend de vos usages.

Pour l’audio au quotidien : les Vue Lite 2 offrent un design léger, une autonomie d’environ 4 h, une recharge rapide et la possibilité d’intégrer des verres correcteurs . Discrètes et confortables, elles sont adaptées à l’écoute musicale, aux appels mains libres et à l’usage d’assistants vocaux.

: les Vue Lite 2 offrent . Discrètes et confortables, elles sont adaptées à l’écoute musicale, aux appels mains libres et à l’usage d’assistants vocaux. Pour un usage social et l’IA : les Ray-Ban Meta Wayfarer permettent de capturer photos et vidéos, de partager instantanément et d’interagir avec Meta AI , capable de traduire ou de décrire une scène en temps réel.

: les Ray-Ban Meta Wayfarer permettent de , capable de traduire ou de décrire une scène en temps réel. Pour l’immersion AR/XR : les Rokid AR Spatial et les Viture XR Glasses transforment un smartphone, un PC ou une console en écran géant portable. Grâce à leurs écrans Micro-OLED, elles sont idéales pour le multimédia, le streaming et le gaming immersif.

Avant de choisir, définissez vos priorités :

Confort audio discret ,

, Capture sociale et IA intégrée ,

, Immersion multimédia et réalité augmentée.

Quelle est la différence entre des lunettes intelligentes et des lunettes IA ?

Lunettes intelligentes (smart glasses) : elles intègrent des composants électroniques comme des haut-parleurs, des micros, des capteurs et parfois de petits écrans . Elles permettent d’écouter de la musique, de passer des appels, de prendre des photos ou d’afficher des informations de base.

(smart glasses) : elles intègrent des composants électroniques comme et parfois . Elles permettent d’écouter de la musique, de passer des appels, de prendre des photos ou d’afficher des informations de base. Lunettes IA : elles vont plus loin en embarquant directement des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Cela peut inclure la traduction instantanée, la description d’une scène, ou encore des réponses vocales personnalisées en temps réel. Les Ray-Ban Meta Wayfarer illustrent cette évolution avec l’intégration de Meta AI.

En pratique, les lunettes IA ne constituent pas une catégorie totalement distincte : ce sont une nouvelle génération de smart glasses, enrichies par l’IA pour offrir des usages plus interactifs et contextuels.

En 2025, les lunettes connectées ne se limitent plus à un gadget pour passionnés. De l’audio discret avec les Razer Anzu, aux usages sociaux et IA des Ray-Ban Meta Wayfarer, jusqu’aux expériences immersives offertes par les Rokid AR Spatial ou les Viture XR Glasses, chaque acteur cherche à séduire son public. La technologie n’est pas encore parfaite : autonomie limitée, écosystèmes fermés et poids parfois élevé freinent encore leur adoption massive. Mais une tendance claire se dessine et les smart glasses s’imposent peu à peu comme un possible relais au smartphone dans notre quotidien. Les prochains mois seront sûrement décisifs, puisque Meta, Snap, HT et Rokid affûtent déjà leurs armes pour démocratiser la réalité augmentée auprès du grand public.Et vous, avez-vous déjà testé des lunettes intelligentes ? Partagez votre expérience en commentaire.