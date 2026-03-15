Avec le retour des beaux jours, la tonte de la pelouse va bientôt redevenir un vrai sujet du quotidien. Pour simplifier l’entretien du jardin dès le début de saison, Mammotion lance une opération promotionnelle sur plusieurs de ses robots tondeuses. Une marque que nous apprécions particulièrement et dont nous avons déjà pu tester plusieurs modèles, avec des résultats souvent très convaincants.

Mammotion s’est rapidement imposé sur le marché des robots tondeuses sans fil, avec des produits misant sur l’automatisation et l’intelligence artificielle pour gérer les terrains les plus complexes, tout en réduisant au maximum les contraintes d’installation et d’utilisation. Du 10 au 16 mars, Mammotion propose des réductions, des coupons et des accessoires offerts sur ses gammes LUBA et YUKA, avec jusqu’à 849 euros d’économies selon les modèles.

LUBA 3 AWD à prix réduit de 50 euros : le robot tondeuse pensé pour les jardins les plus exigeants

Véritable vitrine technologique de Mammotion, le LUBA 3 AWD est conçu pour gérer les terrains accidentés, vallonnés ou particulièrement vastes. Décliné en versions 1500, 3000 et 5000 m², il embarque le système de navigation Tri-Fusion, qui associe un LiDAR 360°, une vision par IA et le guidage satellite NetRTK afin d’assurer des déplacements précis, même dans les environnements les plus compliqués.

Ce modèle mise aussi sur ses quatre roues motrices, capables de franchir des pentes allant jusqu’à 80 %, un argument de poids pour les jardins où les robots plus classiques peuvent montrer leurs limites. Nous vous donnons d’ailleurs rendez-vous prochainement pour notre test de ce modèle !

Dans le cadre de son opération de printemps, Mammotion offre 50 euros de réduction sur ces modèles, ainsi qu’un support de nettoyage d’une valeur de 69 euros.

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LUBA Mini AWD et YUKA Mini 2 en promotion : deux robots polyvalents pour les jardins jusqu’à 1 000 m²

Mammotion propose aussi des offres attractives sur ses formats plus compacts. Le LUBA Mini 2 AWD 1000 reprend l’ADN tout-terrain de la gamme avec ses quatre roues motrices, sa vision IA, son NetRTK et sa capacité à détecter plus de 300 obstacles. Son disque de coupe déporté lui permet également de mieux soigner les bordures.

L’offre du moment comprend 50 euros de remise et un garage offert d’une valeur de 119 euros.

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Face à lui, la série YUKA Mini 2 mise davantage sur la simplicité d’usage. Elle combine un système de vision IA avec un LiDAR 360°, ainsi qu’un mode DropMow qui permet de lancer la tonte sans cartographie préalable. La gamme se décline aussi pour des surfaces de 500 et 800 m².

Du 10 au 16 mars, Mammotion vous fait profiter d’un garage offert d’une valeur de 199 euros sur ce produit, ainsi que d’un coupon de 50 euros sur les modèles 800 et 1000.

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LUBA Mini AWD LiDAR à prix remisé de 600 euros : l’offre la plus agressive de la sélection

Dernier modèle mis en avant par Mammotion, et non des moindres, le LUBA Mini AWD LiDAR se distingue par l’intégration d’un LiDAR à semi-conducteur, capable de détecter des objets jusqu’à 75 mètres. Associé à la transmission intégrale, il vise lui aussi les jardins accidentés ou vallonnés, sur des surfaces allant jusqu’à 1 500 m².

© Meilleure-Innovation

De notre côté, nous avions d’ailleurs testé le LUBA Mini AWD 1500, et nous l’avions noté 9/10. Il nous avait laissé une très bonne impression, notamment sur la motricité, la navigation et la qualité de coupe, avec une vraie aisance sur les terrains moins simples qu’ils n’en ont l’air.

C’est aussi sur ce modèle que la promotion est la plus marquée. Mammotion annonce jusqu’à 849 euros d’économies, répartis entre 600 euros de réduction immédiate, 50 euros de coupon et un garage offert d’une valeur de 199 euros.

Avec cette opération de printemps, Mammotion voit les promotions en grand ! Si vous envisagez d’ores et déjà de vous équiper en prévision de l’arrivée des beaux jours, ne traînez pas : ces offres ne sont valables que du 10 au 16 mars 2026.