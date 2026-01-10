MOVA dévoile ses robots-tondeuses LiDAX Ultra et ViAX : LiDAR 3D 360°, vision IA et tonte sans fil périphérique !

Les MOVA 600 et MOVA 1000 avaient déjà posé les bases d’une tonte guidée par capteurs plutôt que par câble. Au CES 2026, MOVA revient sur la pelouse avec une annonce qui tombe pile au moment où le marché des robots-tondeuses accélère ; cette nouvelle génération ambitionne de monter d’un cran, avec deux gammes pensées pour des usages très différents…

La série LiDAX Ultra vise les jardins moyens à grands, de 800 à 2000 m², avec l’arrivée de la cartographie automatique et une navigation précise grâce à UltraView 2.0, un couple LiDAR 3D 360° et une caméra HDR 1080p dopée à l’IA. Elle présente également quelques atouts parfaitement dans l’air du temps : pente jusqu’à 45 %, passage annoncé à 60 cm, franchissement de 4 cm, et un module 4G réservé aux versions 1600 et 2000 pour garder la connexion sur les grandes parcelles.

Conjointement, la série ViAX veut démocratiser le sans-fil sur 250 à 500 m², en misant surtout sur la double vision UltraEyes (ViAX 250/300), tandis que le ViAX 500 ajoute un LiDAR 3D 360° pour aller chercher plus de constance dans les situations délicates. Une stratégie à deux vitesses qui a le mérite d’être parfaitement cohérente avec les besoins utilisateurs. On part sur une petite visite guidée ?

LiDAX Ultra Series : la gamme “haut niveau” pour terrains exigeants

La série LiDAX Ultra vise clairement les jardins moyens à grands : MOVA décline la gamme de 800 à 2000 m², avec une promesse centrale assez simple à comprendre. D’un côté, une navigation “riche” (LiDAR + caméra + IA) pensée pour tenir le cap quand le terrain se complique (pentes, obstacles, bordures, zones ombragées). De l’autre, une mise en route qui se veut sans lourdeur : le robot cartographie, s’organise et tond sans passer par des réglages RTK jugés “complexes” par la marque.

Navigation portée par UltraView™ 2.0 (LiDAR 3D 360° + caméra HDR IA)

UltraView™ 2.0, c’est le “cocktail capteurs” maison : LiDAR haute précision à 360° et caméra HDR 1080p dopée à l’IA. On cherche ainsi à cartographier vite et à ajuster ses trajectoires quand le jardin n’est pas un rectangle parfait (ce qu’il n’est presque jamais).

2026, la gestion des pentes est devenu un argument majeur… C’est nous ou bien une proportion non négligeable de la population habite entre deux collines ? ©MOVA

MOVA avance également une détection jusqu’à 70 mètres, et insiste sur un évitement d’obstacles multidirectionnel, avec trajectoires recalculées de manière dynamique.

Cartographie automatique par IA : le dénominateur commun de cette nouvelle génération ?

L’autre point mis en avant, c’est la simplicité : MOVA oppose ici son approche au RTK “à configurer”, en annonçant un robot opérationnel dès la sortie du carton.

Visiblement, LiDAX Series se décline en deux designs très différents. ©MOVA

L’argument clef est double : une navigation dite centimétrique et la reconnaissance de plus de 300 types d’obstacles, avec des performances annoncées comme plus constantes dans les cas typiques qui perturbent les robots (arbres, zones ombragées, faible lumière, tonte de nuit).

UltraTrim™ 1.0 pour aller chercher au plus près des bordures

Afin de pallier un problème récurrent sur la plupart des modèles que nous avons pu tester sur les autres grandes marques du secteurs, MOVA met en avant UltraTrim™ 1.0 : le disque inférieur s’étend automatiquement pour tondre plus près des murs, haies et bordures. Ça, si ça marche, c’est banco !

Application MOVA : plus de sécurité, plus de personnalisation !

La partie “pilotage” se veut désormais assez complète : réglage de la hauteur de coupe, gestion de deux cartes, et personnalisation de plus de 150 zones (zones interdites, couloirs de passage…). MOVA cite aussi des options orientées sécurité et usage quotidien : modes de tonte, réglage dédié à la protection des animaux, antivol, ainsi que calendriers et motifs de tonte personnalisables. On croise les doigts pour vous dire ce qu’il en est sur le terrain ce printemps !

La gamme LiDAX Ultra Series en résumé

Gamme / modèle Surface conseillée Technologie de navigation Pente max Atouts “terrain” 4G Prix public LiDAX Ultra 800 800 m² LiDAR 3D 360° + caméra HDR 1080p IA (UltraView™ 2.0) 45 % Passage 60 cm · Franchissement 4 cm · Disque “bordures” UltraTrim™ Non 949 € LiDAX Ultra 1000 1000 m² LiDAR 3D 360° + caméra IA 45 % Passage 60 cm · Franchissement 4 cm · UltraTrim™ Non 999 € LiDAX Ultra 1200 1200 m² LiDAR 3D 360° + caméra IA 45 % Passage 60 cm · Franchissement 4 cm · UltraTrim™ Non 1 099 € LiDAX Ultra 1600 1600 m² LiDAR 3D 360° + caméra IA 45 % Passage 60 cm · Franchissement 4 cm · UltraTrim™ Oui 1 499 € LiDAX Ultra 2000 2000 m² LiDAR 3D 360° + caméra IA 45 % Passage 60 cm · Franchissement 4 cm · UltraTrim™ Oui 1 699 €

ViAX Series : la tonte sans fil “accessible”, pilotée par la vision IA

Avec ViAX, MOVA change de cible : on passe sur des petits jardins (de 250 à 500 m²) et une promesse très “grand public”. L’objectif est de rendre la tonte robotisée plus simple à installer, plus facile à vivre au quotidien, et surtout plus abordable sans revenir au fil périphérique. Un pari dont le timing nous paraît tout à fait à propos !

UltraEyes™ (double vision IA) pour une navigation fiable partout !

Le cœur du concept, c’est UltraEyes™ : une double caméra (perception 3D) associée à des algorithmes visuels et à l’IA. Concrètement, MOVA annonce que les ViAX 250 et ViAX 300 savent distinguer automatiquement les zones engazonnées des zones non engazonnées, détecter les limites de la pelouse et cartographier le jardin sans fil périphérique ni configuration manuelle fastidieuse.

L’attaque des titans ! Ah non, c’est le ViAX qui cartographie le jardin. Ouf… ©MOVA

La marque avance aussi des chiffres parlants : une portée de détection allant jusqu’à 50 m, un champ de vision 120° × 70°, et un évitement annoncé sur plus de 300 obstacles (jouets, arroseurs, animaux domestiques, et même de petits animaux).

Trajectoires en U : une finition plus “propre”

Pour la tonte elle-même, MOVA met en avant une planification des trajectoires en forme de U. En conséquence, il devrait suivre des passages organisés pour couvrir la zone de manière cohérente. L’intérêt pour l’utilisateur est double : une couverture plus complète et un rendu généralement plus homogène, surtout sur ces petites surfaces où la moindre zone oubliée se remarque vite.

Application MOVA Home : on garde les bonnes habitudes

Côté contrôle, l’application MOVA Home reprend l’essentiel des fonctions attendues sur un robot-tondeuse moderne : pilotage à distance, programmation, gestion des zones, et réglages. MOVA cite cinq modes de tonte, la gestion de deux cartes, la possibilité de définir plusieurs zones et d’ajuster les paramètres de coupe depuis le smartphone. Rien de bien sorcier a priori.

ViAX 500 : le “niveau au-dessus”, mais il faudra patienter encore un peu…

Le ViAX 500 est présenté comme la version “plus solide” quand le jardin devient plus piégeux. MOVA indique ici une évolution vers UltraEyes™ 2.0, qui combine la vision robotique à un LiDAR 3D 360°. Le bénéfice attendu est celui d’une précision renforcée et d’une meilleure constance lorsque la lumière se dégrade ou dans des environnements plus chargés en obstacles. C’est aussi le seul modèle ViAX dont la sortie est décalée, avec une disponibilité annoncée à partir de mars 2026.

La gamme ViAX Series en résumé

Gamme / modèle Surface conseillée Technologie de navigation Atouts “terrain” 4G Prix public ViAX 250 250 m² Double vision IA (UltraEyes™ 1.0) Détection des limites sans fil · Cartographie auto · Trajectoires en U Non 579 € ViAX 300 300 m² Double vision IA (UltraEyes™ 1.0) Détection des limites sans fil · Cartographie auto · Trajectoires en U Non 599 € ViAX 500 500 m² UltraEyes™ 2.0 + LiDAR 3D 360° Plus de marge sur jardins “piégeux” (obstacles, zones sombres) · Trajectoires en U Non 749 €

Une offre de lancement carrément imminente !

Les séries LiDAX Ultra et ViAX 250/300 sont annoncées disponibles à partir du 27 janvier 2026. Le ViAX 500, on l’a vu, arrivera à partir de mars 2026 (avec une disponibilité susceptible de varier selon les canaux de vente et les régions). À ce titre, MOVA indique une commercialisation via le site MOVA, Amazon, ainsi que des partenaires sélectionnés : Leroy Merlin, Castorama, Weldom, Boulanger, Electro Dépôt, ManoMano, Cdiscount et Bricomarché.

Enfin, la marque mentionne une offre de lancement : les premiers inscrits peuvent obtenir un kit de lames offert via une page teaser, dans la limite des stocks disponibles et selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Quant à nous, on attend de pied ferme la possibilité de tester l’ergonomie de ces nouveaux appareils, leur autonomie, la qualité des bordures, enfin leur qualité de navigation copieusement vantée par la marque dont nous connaissons déjà très bien les aspirateurs-robots !