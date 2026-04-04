Ne faites pas réparer votre batterie de téléphone avant d'avoir vérifié ces 3 icônes !

Votre téléphone rend l’âme trop vite ? Avant d’incriminer votre batterie, jetez un œil en haut de votre écran. Plusieurs petits symboles discrets (pour autant de fonctions qu’on laisse actives sans le savoir) peuvent se révéler gourmands en énergie. Tour d’horizon de trois icônes à surveiller si votre batterie se décharge trop rapidement.

1. Le partage de connexion : une fonction très énergivore pour votre smartphone

À quoi ressemble le symbole « partage de connexion » ?

Sur Android , le symbole prend généralement la forme de plusieurs cercles concentriques entourés d’un arc de cercle , un peu comme une onde de Wi-Fi entourée d’un second signal. Il peut aussi ressembler à un téléphone entouré d’un point d’accès rayonnant.

, le symbole prend généralement la forme de , un peu comme une onde de Wi-Fi entourée d’un second signal. Il peut aussi ressembler à rayonnant. Sur iPhone, la barre d’état en haut de l’écran se colore en bleu, et dans les paramètres rapides, un symbole ressemblant à deux maillons de chaîne interconnectés est visible.

Exemples d’icônes de partage de connexion sur iOS et Android.

Pourquoi ça vide la batterie de votre téléphone ?

Cette fonctionnalité permet de connecter un ordinateur ou une tablette à internet via votre forfait 4G ou 5G. Le problème, c’est qu’on oublie souvent de la désactiver après utilisation. Or, quand le partage de connexion est actif, votre téléphone accomplit deux tâches de front : capter le signal de votre opérateur, et diffuser un réseau Wi-Fi local, ce qui sollicite en permanence la puce réseau, le processeur et la mémoire vive.

Selon l’usage, cela peut réduire fortement l’autonomie, parfois de moitié : un téléphone qui tient habituellement une journée entière peut se retrouver à plat en milieu d’après-midi. La chaleur produite par ces actions simultanées pose un autre problème sur le long terme : la batterie peut se dégrader plus rapidement, et perdre en durée de vie maximale.

Comment désactiver le partage de connexion ?

Sur Android : allez dans Paramètres > Réseau mobile > désactivez Point d’accès personnel .

: allez dans > > désactivez . Sur iPhone : allez dans Réglages > Partage de connexion > désactivez Autoriser d’autres utilisateurs.

Selon la marque de votre téléphone Android, la nomenclature des menus peut être légèrement différente : l’option peut se trouver sous Connexion ou Réseau et Internet.

2. La localisation GPS : la flèche qui pointe vers le bas… de votre batterie

À quoi ressemble le symbole de géolocalisation ?

Sur Android , le symbole de localisation prend la forme d’un petit repère cartographique, une sorte de larme pointée vers le bas , similaire aux épingles que l’on voit sur Google Maps. Sur certains smartphones, il peut aussi ressembler à une cible ou à un réticule . Il apparaît dans la barre d’état dès qu’une application accède à votre position.

, le symbole de localisation prend la forme d’un petit repère cartographique, , similaire aux épingles que l’on voit sur Google Maps. Sur certains smartphones, il peut aussi ressembler à . Il apparaît dans la barre d’état dès qu’une application accède à votre position. Sur iPhone, l’icône est une petite flèche orientée vers le haut et la droite, seule ou cerclée de bleu selon que la localisation est utilisée ponctuellement ou en continu par une application. Elle se loge dans la barre d’état, en haut de l’écran.

Exemples d’icônes de géolocalisation dans la barre d’état, sur iOS et Android.

Pourquoi ça vide la batterie de votre smartphone ?

Pour localiser votre position avec précision, votre smartphone capte en permanence les signaux émis par plusieurs satellites GPS. Ces calculs de triangulation sont confiés au processeur, qui tourne à plein régime pour les effectuer en temps réel, générant une consommation d’énergie importante.

Ce qui rend ce symbole particulièrement traître, c’est qu’il peut s’allumer sans que vous ayez ouvert une application de navigation. Certaines applications peuvent rafraîchir vos informations de géolocalisation en arrière-plan et consommer de l’énergie régulièrement : c’est le cas, par exemple, d’une application météo.

Comment désactiver la géolocalisation en arrière-plan ?

Sur Android : Allez dans Paramètres > Applications > Gestion des applications > sélectionnez chaque application > Autorisations > Lieu > choisissez Autoriser seulement lorsque l’appli est utilisée plutôt que Toujours .

: Allez dans > > > sélectionnez chaque application > > > choisissez plutôt que . Sur iPhone : allez dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Service de localisation > sélectionnez chaque application > choisissez Lorsque l’app est active plutôt que Toujours.

Un exemple de menu d’autorisation GPS pour l’appli Google Maps sur Android.

Selon la marque de votre téléphone Android, les autorisations GPS pour les applications peuvent figurer sous l’onglet Localisation. La manipulation reste la même : configurez une utilisation seulement lorsque l’appli est active plutôt qu’en permanence.

3. Le Bluetooth : un dernier coupable à surveiller pour économiser de la batterie

À quoi ressemble le symbole Bluetooth ?

Ce symbole-là, vous le connaissez bien : c’est la lettre B stylisée aux angles brisés, présente sur tous les smartphones depuis des années. Sur Android comme sur iPhone, elle apparaît en haut à droite de la barre d’état dès que le Bluetooth est activé.

Pourquoi ça vide la batterie de votre téléphone ?

En vérité, le Bluetooth moderne, notamment depuis la norme 5.0 et son mode low energy, consomme très peu en veille. Même s’il effectue régulièrement des scans pour détecter les appareils à proximité, ces derniers ont un impact très faible sur l’autonomie.

C’est surtout en usage actif que la différence se fait sentir : dès que vous diffusez de la musique, regardez une vidéo ou passez un appel via un casque sans fil, la consommation grimpe, en particulier si la connexion est instable ou si l’appareil est éloigné.

Autrement dit, nous vous conseillons de bien déconnecter vos appareils Bluetooth, comme vos casques et vos écouteurs, dès lors que vous ne vous en servez pas.

Comment déconnecter un appareil Bluetooth ?

Sur Samsung : dans le panneau de réglages rapides > appuyez longuement sur l’icône Bluetooth > sélectionnez l’appareil que vous souhaitez déconnecter.

: dans le panneau de réglages rapides > appuyez longuement sur l’icône Bluetooth > sélectionnez l’appareil que vous souhaitez déconnecter. Sur iPhone : dans le Centre de contrôle > appuyez longuement sur l’icône Bluetooth > sélectionnez l’appareil que vous souhaitez déconnecter.

Un exemple de liste d’appareils Bluetooth sur iOS.

Votre batterie de smartphone se vide trop vite ? Désormais, vous savez quoi surveiller : un coup d’œil régulier en haut de votre écran, et quelques secondes pour éteindre les fonctions superflues, peuvent faire une vraie différence au quotidien sur l’autonomie de votre téléphone portable !