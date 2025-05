On a trouvé le plus gros défaut du Thermomix TM7

Vendu près de 1 500 €, le Thermomix TM7 impressionne… jusqu’à ce qu’on découvre qu’il faut encore sortir 60 € par an pour vraiment en profiter.

Le Thermomix TM7 coche toutes les cases : design soigné, écran XXL, précision chirurgicale, interface fluide… et abonnement obligatoire. Car derrière son allure de robot cuiseur intelligent, le TM7 cache un fonctionnement étroitement lié à Cookidoo, la plateforme de recettes payante développée par Vorwerk. Sans elle, le robot perd ses recettes guidées, ses suggestions automatiques, ses images appétissantes, bref, tout ce qui le rend si séduisant sur le papier. Un modèle économique bien rodé… mais pas franchement apprécié par tous les utilisateurs.

Un robot de compétition qui tourne au ralenti sans Cookidoo

C’est un fait : le Thermomix TM7 est une machine redoutable. Il pèse, cuit, mixe, tranche, fouette… et propose même la cuisson différée. Tout se passe sur un grand écran tactile, où les recettes s’affichent avec clarté. Navigation intuitive, résultats fiables, promesse de gain de temps : l’ensemble est maîtrisé. Mais voilà, toutes ces recettes, ces images, ces suggestions sont hébergées sur Cookidoo. Et pour y accéder, il faut payer.

Sans abonnement, le robot reste techniquement fonctionnel. Il passe en mode manuel. Mais il devient nettement moins attrayant : plus de recettes guidées, plus de menus personnalisés, plus de listes de courses. C’est comme si on vous vendait un smartphone… sans connexion internet.

Cookidoo : la recette d’une dépendance bien pensée

À première vue, Cookidoo est une plateforme ultra pratique. On y trouve plus de 100 000 recettes (dont 10 000 en français), classées par ingrédients, temps de cuisson, niveau de difficulté. Chaque étape est guidée à l’écran, les températures sont préréglées, les quantités ajustées. C’est fluide, c’est malin. Mais cette expérience a un prix : 60 € par an.

Tout ça, c’est Cookidoo

Et ce n’est pas tout. Car dès l’abonnement résilié, les recettes enregistrées s’effacent à la prochaine mise à jour, ou après 50 utilisations. Aucune archive, aucune mémoire locale. Un vrai système de location de contenu culinaire, où tout se perd dès qu’on arrête de payer. Un modèle redoutablement efficace pour Vorwerk, moins pour les utilisateurs qui pensaient avoir tout payé au moment de l’achat.

Peut-on vraiment s’en passer ?

Oui… mais à quel prix ? Le mode manuel reste accessible, mais il faut tout faire soi-même. Plus de suggestions, plus de guidage visuel, plus d’accompagnement. C’est faisable, mais c’est un retour à une utilisation “classique” d’un robot multifonction. Le problème, c’est que ce n’est pas ce que vend Vorwerk. Le Thermomix est présenté comme un assistant culinaire. Et sans Cookidoo, l’assistant disparaît.

Un modèle qui interroge

Ce choix stratégique n’est pas isolé. Il s’inscrit dans une tendance plus large : celle des appareils connectés qui nécessitent un abonnement pour fonctionner pleinement. Le robot devient un cheval de Troie. On l’achète une fois, mais on continue de payer pour l’utiliser correctement. En 2023, 730 000 Français et 4,7 millions d’utilisateurs dans le monde avaient déjà souscrit à Cookidoo, générant plus de 225 millions d’euros de revenus pour Vorwerk…

Et vous, utilisez-vous le Thermomix avec ou sans abonnement ? Est-ce que cette stratégie vous freine ou vous semble logique pour un appareil connecté ? On vous lit en commentaires.