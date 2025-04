Face au Dreame L20 Ultra, Ecovacs mise sur une serpillière qui se lave toute seule pendant le ménage

Ecovacs lance son nouveau robot aspirateur, le Deebot T80 Omni, avec une innovation étonnante : une serpillière qui se nettoie en continu pendant le cycle. Un moyen de prendre l’avantage sur Dreame et son L20 Ultra ?

Depuis plusieurs mois, Dreame s’est imposée comme la référence du ménage intelligent avec son L20 Ultra, un robot aspirateur-laveur capable de relever ses patins et de retourner se rincer dès que nécessaire. Mais Ecovacs n’a pas dit son dernier mot. Avec son tout nouveau Deebot T80 Omni, la marque chinoise entend se démarquer grâce à un élément bien précis : la serpillière elle-même.

Grâce à la technologie OZMO ROLLER, le robot nettoie en temps réel le rouleau qui frotte le sol, sans avoir besoin de revenir à sa station de base. Une approche différente, qui promet un nettoyage plus constant, plus hygiénique… et surtout plus autonome.

Une serpillière propre en permanence, même loin de sa base

Jusqu’ici, tous les robots laveurs – y compris les plus avancés – devaient repasser par leur station pour nettoyer leur serpillière. Ecovacs introduit une alternative : le système OZMO ROLLER, un rouleau qui tourne à 200 tours par minute, pressé contre le sol avec une puissance d’aspiration de 3 700 Pa.

Mais surtout, ce rouleau se nettoie en continu : à chaque rotation, il passe contre un racloir qui récupère les saletés, pendant que des buses pulvérisent de l’eau propre. Résultat : la serpillière reste propre, même quand le robot s’éloigne de sa base.

Un vrai changement dans la logique de nettoyage : au lieu d’attendre que le robot fasse des allers-retours pour se laver, Ecovacs parie sur un système qui évite que la serpillière ne se salisse vraiment.

Une fiche technique solide pour concurrencer le haut de gamme

Au-delà du rouleau OZMO, le Deebot T80 Omni embarque plusieurs briques technologiques déjà vues sur les modèles premium de la marque.

La navigation se fait via la dernière génération d’IA AIVI 3D, capable de détecter les obstacles (chaussettes, câbles, animaux…) et de modifier la trajectoire en temps réel. Le robot est aussi capable d’évaluer le niveau de saleté au sol, pour adapter son nettoyage localement avec la fonction AI Instant Re-Mop 2.0.

Capable de détecter les obstacles.

Côté puissance, ECOVACS annonce 18 000 Pa en mode aspiration pure, ce qui le place très au-dessus des moyennes actuelles. Et pour les poils et cheveux, la marque intègre ZeroTangle 3.0, un système anti-emmêlement renforcé avec brosse latérale ARClean, conçue pour éviter que la saleté ne bloque les rouleaux.

Une station plus compacte, mais toujours autonome

La station Omni évolue elle aussi : plus petite, plus discrète, elle conserve les fonctions de lavage à l’eau chaude (avec température adaptée à la pièce) et de séchage automatique à 45°C.

On est toujours pas sur un aspirateur robot qui monte les marches…

Autre détail qui joue en faveur de l’autonomie : le bac de lavage ne nécessite un entretien que tous les 150 jours selon la marque. Un point à vérifier en pratique, mais qui montre l’ambition du modèle.

Prix de lancement : ECOVACS joue aussi sur le terrain du rapport qualité-prix

Proposé à 899 € jusqu’au 30 avril (au lieu de 1 099 €), le Deebot T80 Omni vise clairement les consommateurs attirés par les robots ultra complets mais rebutés par les tarifs souvent supérieurs à 1 200 € chez Dreame ou Roborock.

À ce tarif, l’innovation OZMO ROLLER devient un argument à part entière. Reste à voir si elle tient ses promesses sur la durée, et si le nettoyage en continu peut réellement rivaliser avec les stations de lavage plus classiques, mais très bien maîtrisées chez les concurrents.

A lire aussi Test Deebot T10 Turbo par Ecovacs : pour les passionnés de domotique

Et vous, vous pensez que cette technologie de serpillière autonettoyante peut vraiment faire la différence ? Dites-le-nous en commentaire.