Récupérer un morceau prend trente secondes. Obtenir un fichier propre, avec le bon artiste et sa pochette, c’est une autre affaire. Nous avons repris les voies possibles, dont une bibliothèque officielle qui délivre des MP3 gratuits, et l’abonnement à 7,99 euros qui ne sert à rien dans ce cas précis.

Vous avez une playlist de deux cents titres et un trajet sans réseau. Ou vous êtes tombé sur un remix, une bande originale, une session live introuvable ailleurs, et vous voulez la garder avant qu’elle disparaisse. Ou vous montez une vidéo et cherchez une musique de fond qui ne vous vaudra pas un avertissement.

Trois besoins, trois réponses différentes. Et c’est là que la plupart des guides se trompent : ils proposent le même outil aux trois.

Commencez donc par trancher une question. Voulez-vous écouter, posséder, ou réutiliser ? Écouter hors connexion se règle par un abonnement. Posséder un fichier demande un logiciel et pose deux problèmes techniques que personne n’explique. Réutiliser dans une vidéo a une réponse officielle, gratuite, et méconnue.

Cet article traite ces trois usages. Le choix de l’outil lui-même, débit par débit, est traité dans notre comparatif des convertisseurs audio. Et si vous voulez l’image en plus du son, la question se règle dans notre guide pour télécharger la vidéo entière.

Comment nous avons procédé

Relevé documentaire du 13 août 2026 : pages officielles rouvertes, grilles tarifaires notées depuis la France, conditions lues. Les méthodes décrites ici sont des fonctions officielles de YouTube ou des logiciels à usage général, dont l’usage n’est pas illégal en France. Ce qui peut l’être, c’est le morceau que vous leur donnez et ce que vous en faites ensuite. Nous n’encourageons aucun téléchargement d’œuvre protégée, et la section consacrée au droit détaille plus bas les quatre conditions à réunir. Les liens de cette page peuvent être affiliés, ce qui n’a joué sur aucune de nos réserves.

Écouter sa musique YouTube hors connexion : le piège de la formule à 7,99 euros

Deux abonnements permettent d’écouter hors connexion, et leur comparaison réserve une surprise. YouTube Music seul est facturé 10,99 euros par mois, contre 12,99 euros pour YouTube Premium, qui contient exactement la même chose plus l’intégralité de YouTube sans publicité [^1] [^7]. Deux euros séparent donc l’abonnement musical de l’offre complète : sauf usage strictement musical, le calcul est vite fait. Abonné Freebox ou Free Mobile, Premium tombe même à 9,99 euros, soit un euro de moins que Music seul, premier mois offert et facturation sur votre facture opérateur [^2].

L’exception concerne les étudiants, et elle est nette. Music Premium étudiant est à 5,49 euros, contre 7,99 pour Premium étudiant : là, l’écart de 2,50 euros par mois mérite qu’on se demande si l’on regarde vraiment des vidéos.

Vient ensuite la formule qui piège tout le monde. Premium Lite est affichée à 7,99 euros, soit 38 % de moins que Premium, et son argumentaire annonce le téléchargement. Sauf que la note de bas de grille précise que ses avantages portent sur « la plupart des contenus non musicaux », et que les clips musicaux, les concerts et les chansons ne sont disponibles ni hors connexion ni en arrière-plan [^1]. Pour de la musique, cette formule ne sert à rien. C’est la première chose à savoir, et elle n’est écrite nulle part ailleurs.

Formule YouTube Music seul YouTube Premium La musique hors connexion Particulier 10,99 € 12,99 € Oui Particulier via Free Non proposé 9,99 € Oui, offre opérateur Pour deux 14,99 € 19,99 € Oui, deux comptes du foyer Famille 16,99 € 29,99 € Oui, jusqu’à 6 comptes Étudiant 5,49 € 7,99 € Oui, vérification annuelle Premium Lite Sans objet 7,99 € Non Grilles relevées sur les pages françaises de YouTube Premium et de YouTube Music le 13 août 2026, essai d’un mois offert sur toutes les formules [^1] [^7].

Notez l’inversion sur la formule famille : 13 euros d’écart, contre 2 sur l’individuel. À plusieurs, l’offre complète devient nettement plus intéressante par personne.

Reste la limite qui commande tout le reste. Ce que vous téléchargez avec Premium n’est pas un fichier. L’aide de YouTube l’écrit sans détour : on ne peut pas télécharger de fichiers audio, musicaux ou MP3 depuis l’application, et ce qui est enregistré est chiffré, lisible uniquement dans l’application [^3]. Rien à mettre sur une clé USB, rien pour un autoradio qui ne connaît qu’un dossier de fichiers.

Payer, c’est louer une écoute. Parfait si vous écoutez sur votre téléphone. Inutile si vous vouliez un fichier.

Posséder le fichier : les deux problèmes que personne n’explique

Un service en ligne vous rend un MP3 en trente secondes. Le fichier arrive, et les ennuis commencent.

Les métadonnées d’abord. Le fichier porte souvent un nom illisible, sans artiste, sans titre d’album, sans pochette. Votre lecteur le range dans une catégorie « inconnu », votre autoradio ne sait pas quoi en faire, et deux cents titres traités ainsi forment une bibliothèque inexploitable. Ce sont les tags, et ils ne viennent pas avec le son : il faut que l’outil aille les chercher. Les services en ligne livrent le son brut. Certains logiciels installés reconnaissent l’artiste et le titre, et joignent la pochette.

La double compression ensuite, et c’est le point que même les guides anglophones ratent. L’audio d’une vidéo YouTube est déjà compressé avec perte, généralement au format Opus. Un convertisseur qui vous rend un MP3 recompresse ce fichier déjà dégradé : vous subissez une seconde perte, sans rien gagner. Demander du 320 kbit/s à une source qui n’en contient pas produit un fichier plus lourd, pas meilleur.

La bonne pratique tient en une phrase : privilégiez un outil qui extrait la piste telle quelle, sans réencodage. Un seul des cinq services de notre comparatif audio le fait, et nous y détaillons lequel et pourquoi.

Le réflexe qui vous fera gagner une heure : traitez un seul morceau, ouvrez le fichier obtenu, regardez ce qu’affiche votre lecteur. Si le titre et l’artiste sont là, lancez le reste. Sinon, changez d’outil avant d’en récupérer deux cents.

Reste le volume, qui sépare nettement les deux familles. Les services en ligne traitent les playlists au compte-gouttes, avec des plafonds souvent situés autour de la centaine de titres, et réservent le reste à leur offre payante. Les logiciels installés n’ont pas cette contrainte : une playlist entière, une chaîne d’artiste, un album en un lancement. Vérifiez tout de même que votre format préféré est accepté en téléchargement groupé, certains services l’excluent.

Télécharger de la musique MP3 gratuitement et légalement : la bibliothèque que personne ne cite

Cette voie-là vient de YouTube, et aucun guide français ne la mentionne.

La bibliothèque audio de YouTube Studio met à disposition des morceaux libres de droits, téléchargeables en MP3, gratuitement. On y accède depuis le menu de gauche de YouTube Studio, ou directement à l’adresse youtube.com/audiolibrary. Le catalogue se filtre par genre, humeur, artiste ou durée, on écoute un extrait, puis on pointe la date et on clique sur Télécharger [^4].

Le type de licence mérite un coup d’œil, car il y en a deux. Certains titres relèvent d’une licence Creative Commons et exigent de citer l’artiste dans la description de votre vidéo, avec un texte d’attribution que YouTube vous fournit tout fait. D’autres relèvent de la licence standard de la bibliothèque, sans obligation d’attribution [^4]. Un filtre permet d’isoler chaque catégorie.

Ce que ça change pour un créateur : YouTube indique que ces morceaux ne seront pas revendiqués par Content ID, et qu’une vidéo qui les contient reste monétisable si vous êtes dans le Programme Partenaire [^4]. La bibliothèque s’enrichit deux fois par mois.

Deux réserves, et elles viennent de YouTube. La plateforme précise que seuls les titres issus de sa propre bibliothèque sont considérés par elle comme sans risque côté droits d’auteur, et qu’elle décline toute responsabilité sur la musique dite libre de droits trouvée sur des chaînes YouTube ou dans d’autres bibliothèques. Elle ajoute qu’elle ne fournit aucune assistance juridique et recommande de consulter un avocat en cas de doute [^4]. Autrement dit, la mention « no copyright » dans le titre d’une vidéo ne vaut rien, et cette bibliothèque réduit fortement le risque sans supprimer la question.

Pour une musique de fond, un générique, un podcast ou un montage, c’est la seule voie qui vous donne le fichier et une licence explicite. Elle rend inutile toute la gymnastique d’extraction.

La même logique vaut ailleurs sur la plateforme. Le filtre Creative Commons de la recherche avancée YouTube isole les vidéos que leurs auteurs ont placées en CC BY, réutilisables en citant titre, auteur, source et licence [^5]. Et beaucoup d’artistes indépendants proposent eux-mêmes leurs morceaux en téléchargement libre, souvent en meilleure qualité qu’une extraction, avec le lien sous le pli de la description. Lisez-la avant de sortir un outil.

Est-il légal de télécharger de la musique sur YouTube ?

Interrogé en 2021, le Gouvernement a répondu que cette pratique relevait de l’exception pour copie privée, à quatre conditions : source licite, copie lancée à votre demande, absence de stockage par le service, aucun contournement de protection technique [^6]. Le raisonnement complet et ses réserves figurent dans notre comparatif audio.

Deux précisions valent particulièrement pour la musique. La copie privée s’arrête au moment où vous partagez le fichier. Et la source compte : la chaîne officielle d’un label est licite, un album entier posté par un compte anonyme ne l’est pas.

Un usage sort complètement de ce cadre : mettre un morceau récupéré dans une vidéo que vous publiez. Ce n’est plus une copie privée mais une diffusion, et Content ID la repère en quelques minutes. C’est exactement le cas que règle la bibliothèque audio.

Cet article n’est pas un conseil juridique.

Quelle méthode selon votre besoin ?

Ce que vous voulez La méthode Ce que ça coûte Écouter hors connexion sur votre téléphone YouTube Premium, ou l’offre Free 12,99 € ou 9,99 € par mois, aucun fichier Écouter uniquement de la musique, et rien d’autre YouTube Music seul 10,99 €/mois, ou 5,49 € pour les étudiants Un morceau de temps en temps Un service en ligne Gratuit, artiste et pochette à saisir vous-même Une playlist ou un album entier Un logiciel installé Gratuit ou payant, artiste et pochette renseignés De la musique pour votre propre vidéo La bibliothèque audio YouTube Gratuit, en MP3, avec une licence explicite Réutiliser un morceau existant Le filtre Creative Commons Gratuit, avec attribution obligatoire La meilleure qualité possible La page de l’artiste Variable, souvent gratuit

Questions fréquentes

Comment télécharger de la musique YouTube gratuitement sur PC ? Trois voies, selon ce que vous cherchez. La bibliothèque audio de YouTube Studio, pour de la musique de fond libre de droits. Un service en ligne dans votre navigateur, pour un morceau ponctuel. Un logiciel installé, si vous en voulez beaucoup et avec les bonnes informations de piste. Le détail des cinq services que nous avons ouverts est dans notre comparatif audio. Peut-on extraire de la musique YouTube sans installer de logiciel ? Oui, par un service en ligne. La contrepartie ne varie pas : un son brut, sans titre, sans artiste et sans pochette, et une recompression qui dégrade une source déjà compressée. Comment télécharger de la musique YouTube sur Android ? Tout dépend de ce que vous voulez en faire. Pour écouter, l’application YouTube Music enregistre titres, albums et playlists en trois appuis, à condition d’être abonné. Pour obtenir des fichiers, le Play Store interdit les applications qui téléchargent des contenus protégés, vous n’y trouverez donc rien d’officiellement dédié. Restent le navigateur mobile, aussi efficace que sur ordinateur, ou une application distribuée hors magasin, dont nous détaillons les éditeurs et les conditions dans notre guide vidéo. YouTube Premium permet-il de récupérer des MP3 ? Non. L’aide officielle est explicite : aucun fichier audio ou MP3 ne peut être téléchargé depuis l’application, et ce qui est enregistré reste chiffré et lisible uniquement dans YouTube [^3]. Premium Lite suffit-il pour la musique ? Non. Ses avantages ne couvrent ni les clips musicaux, ni les concerts, ni les chansons, qui restent indisponibles hors connexion et en arrière-plan [^1]. Pour la musique, il faut l’abonnement complet. YouTube Music seul ou YouTube Premium ? Music seul coûte 10,99 euros par mois, Premium 12,99 [^1] [^7]. Pour deux euros de plus, vous ajoutez tout YouTube sans publicité, en arrière-plan et hors connexion : difficile de justifier l’abonnement musical seul, sauf à ne jamais ouvrir l’application vidéo. La logique s’inverse pour les étudiants, à 5,49 euros contre 7,99, et pour les familles, où Music à 16,99 euros reste très en dessous des 29,99 euros de Premium. Quelle qualité audio peut-on espérer ? Celle de la source, jamais plus. Un débit élevé produit un fichier plus fidèle mais plus lourd, un débit bas fait l’inverse : le curseur arbitre entre place occupée et confort d’écoute, il n’ajoute jamais d’information absente de l’original. Le détail des débits réellement délivrés par chaque service est dans notre comparatif audio. Quelles alternatives à YouTube pour télécharger de la musique ? Plusieurs plateformes hébergent des morceaux téléchargeables par volonté de leurs auteurs, avec des conditions variables selon le titre et l’obligation fréquente de créer un compte. C’est aussi une bonne façon de découvrir des artistes indépendants, ce qu’une extraction ne permet jamais.

Ce que nous ferions à votre place

Une seule question commande tout, et elle se pose avant de chercher un outil : écouter, posséder, ou réutiliser ?

Pour écouter, un abonnement officiel, en évitant la formule Lite qui exclut la musique et en vérifiant que Music seul vous coûte bien moins cher que Premium, ce qui n’est vrai qu’en étudiant ou en famille. Pour posséder, un logiciel installé, en regardant non pas la vitesse ni le débit annoncé mais deux choses : sait-il récupérer l’artiste et la pochette, et sait-il extraire sans recompresser. Pour réutiliser dans une vidéo, la bibliothèque audio de YouTube Studio, gratuite, en MP3, et la seule dont la plateforme documente elle-même la licence.

Le reste de nos décryptages est dans notre rubrique YouTube.

Et vous, playlist hors connexion ou fichiers sur le disque dur ?

Sources & crédits Source(s) : [^1] : YouTube, page française des abonnements Premium, grille tarifaire et note relative aux contenus musicaux sur Premium Lite, relevée le 13 août 2026. youtube.com/premium [^2] : Free, offre YouTube Premium pour les abonnés Freebox et Free Mobile, consultée le 13 août 2026. free.fr/freebox/youtube-premium [^3] : Aide YouTube, « Questions fréquentes sur les vidéos YouTube hors connexion », consultée le 13 août 2026. support.google.com/youtube/answer/7381437 [^4] : Aide YouTube, « Utiliser la musique et les effets sonores de la bibliothèque audio », accès, téléchargement en MP3, types de licence, Content ID, monétisation, réserve sur les musiques dites libres de droits d'autres origines et absence d'assistance juridique, consultée le 13 août 2026. support.google.com/youtube/answer/3376882 [^5] : Aide YouTube, « Types de licences sur YouTube », consultée le 13 août 2026. support.google.com/youtube/answer/2797468 [^6] : Assemblée nationale, question orale n° 1329 et réponse du Gouvernement en séance publique, 24 mars 2021. questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-1329QOSD.htm [^7] : YouTube Music, page française des abonnements, grille tarifaire des formules Particulier, Famille, Pour deux et Étudiant, relevée le 13 août 2026. music.youtube.com