Rowenta Eclipse 3-en-1 Connect : le ventilateur qui fait aussi chauffage et purificateur

Purificateur, chauffage et ventilateur en un seul appareil, le Rowenta Eclipse 3-en-1 Connect promet confort et air sain toute l’année. Mais tient-il vraiment ses promesses à près de 500 € ?

Dans les petits espaces comme dans les grandes pièces de vie, on cherche souvent à alléger l’encombrement sans sacrifier le confort. Un purificateur dans un coin, un chauffage d’appoint dans l’autre, un ventilateur pour l’été… et l’impression de vivre au milieu d’un magasin d’électroménager. Avec l’Eclipse 3-en-1 Connect, Rowenta veut simplifier la donne.

Le principe est simple : un seul appareil pour tout faire. Il aspire les particules fines, réchauffe les matinées d’hiver et rafraîchit les soirées d’été. Le tout dans un design en colonne, discret et connecté. Ce modèle affiche un tarif élevé (près de 500 €), mais promet un usage quatre saisons avec des performances sérieuses, notamment en purification de l’air. On l’a passé au crible pour voir s’il tient ses promesses.

Les caractéristiques clés

3 fonctions : purification de l’air, chauffage, ventilation.

: purification de l’air, chauffage, ventilation. Surface couverte : jusqu’à 35 m² en chauffage, environ 30 m² en ventilation/purification.

: jusqu’à 35 m² en chauffage, environ 30 m² en ventilation/purification. Filtration : HEPA haute efficacité (jusqu’à 99,95 % des particules fines ≥ 0,1 micron, incluant allergènes, poussières, bactéries, H1N1).

: HEPA haute efficacité (jusqu’à des particules fines ≥ 0,1 micron, incluant allergènes, poussières, bactéries, H1N1). Débit d’air max : 130 m³/h en ventilation, 107 m³/h en purification.

: en ventilation, 107 m³/h en purification. Vitesses : 12 niveaux en ventilation, 2 niveaux en chauffage.

: 12 niveaux en ventilation, 2 niveaux en chauffage. Technologie de chauffe : céramique 2100 W (montée à 20 °C en 10 min pour 20 m²).

: céramique 2100 W (montée à 20 °C en 10 min pour 20 m²). Niveau sonore : 32 dB(A) (mode minimum / nuit) à 49 dB(A) (chauffage standard).

: 32 dB(A) (mode minimum / nuit) à 49 dB(A) (chauffage standard). Consommation Chauffage : 2,1 kWh/h à pleine puissance.

2,1 kWh/h à pleine puissance. Consommation Ventilation : 35-45 W selon la vitesse.

35-45 W selon la vitesse. Dimensions : 25,5 x 25,5 x 85,1 cm (L x P x H).

: 25,5 x 25,5 x 85,1 cm (L x P x H). Poids : 7,24 kg.

: 7,24 kg. Contrôle : télécommande + application mobile.

: télécommande + application mobile. Oscillation : 0°, 30°, 60°, 90°.

: 0°, 30°, 60°, 90°. Réparabilité : pièces disponibles pendant 15 ans.

Un appareil hybride pour toute l’année

Rowenta élargit sa gamme Air Care avec un modèle connecté qui veut tout faire : purifier l’air, chauffer en hiver et rafraîchir en été. L’Eclipse 3-en-1 Connect se présente comme une solution unique, pensée pour ceux qui veulent réduire le nombre d’appareils à la maison sans faire de compromis sur le confort. Commercialisé à 499,99 €, il se positionne sur le segment premium.

Avec son design en colonne, il rappelle un ventilateur sans pales mais embarque bien plus que ça. La promesse : un appareil silencieux (en mode ventilation minimum, le niveau sonore est 32dB(A) ; en mode chauffage standard, le niveau atteint 49 dB(A)), capable de filtrer jusqu’à 99,95 % des particules fines, de chauffer une pièce jusqu’à 35 m² grâce à sa technologie céramique 2 100 W, et de rafraîchir efficacement dès les premières chaleurs. Un appareil pensé pour un usage quatre saisons, donc.

Un air purifié… et un confort thermique

En mode purification, l’Eclipse filtre les particules jusqu’à 0,1 micron, ce qui comprend poussières, allergènes, bactéries et même le virus H1N1 selon les tests en laboratoire. Son débit de 107 m³/h le rend adapté aux pièces jusqu’à 30 m².

C’est pas la pièce la plus design de votre intérieur, c’est sûr. Mais cette forme conique lui donne un certain charme.

En hiver, sa technologie céramique offre un chauffage rapide avec arrêt automatique en cas de surchauffe. En été, le mode ventilation assure un débit d’air homogène, avec plusieurs vitesses, angles d’oscillation et une fonction nuit qui réduit le bruit sans couper le flux d’air.

L’appareil est livré avec une télécommande et se connecte à une application mobile pour un pilotage à distance. Un vrai plus pour ceux qui souhaitent gérer leur confort sans se déplacer.

Faut-il craquer pour le Rowenta Eclipse 3-en-1 ?

L’Eclipse 3-en-1 Connect s’adresse clairement à ceux qui cherchent un appareil complet et compact pour améliorer leur confort au quotidien. S’il ne remplace pas une climatisation, il reste un bon ventilateur silencieux et un chauffage d’appoint efficace, tout en améliorant la qualité de l’air. Le prix élevé peut freiner, mais la polyvalence et la qualité de fabrication signée Rowenta sont au rendez-vous.

Ce modèle peut particulièrement intéresser les personnes vivant dans un appartement ou une petite maison, qui souhaitent optimiser leur espace sans renoncer à la performance. Pour celles et ceux qui cherchent un seul appareil pour affronter les quatre saisons, c’est une piste à considérer.

Et vous, vous seriez prêt à investir dans un appareil 3-en-1 pour gagner de la place chez vous ? Dites-le-nous en commentaire !