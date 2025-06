Pour les internautes qui voulaient télécharger illégalement des séries, films ou jeux vidéo, Zone-téléchargement a longtemps été l’adresse incontournable. Après de multiples procédures judiciaires, le site est officiellement fermé depuis 2022.

Beaucoup d’internautes se posent la question : où est passé le site Zone Téléchargement ? Confronté à des ennuis judiciaires, le site a été forcé de changer d’adresse. Mais Zone téléchargement fait aussi face à une véritable guerre des clones qui peut augmenter encore le risque pour les internautes mal informés.

Conformément à la législation en vigueur, toute utilisation d’une plateforme de streaming non officielle pour visionner des contenus exclusifs et/ou protégés est strictement prohibée. Tout internaute s’adonnant à cette pratique s’expose à des poursuites judiciaires.

La folie du téléchargement illégal

Ces dernières années, l’offre de contenu en streaming, VOD ou replay s’est considérablement élargie dans l’Hexagone que ce soit sur ordinateur, tablette ou directement sur votre smart TV ou smartphone. Amazon Prime Video, Disney+ ou Netflix offrent désormais un catalogue particulièrement conséquent et sans cesse renouvelé.

Cependant, parce que certains contenus restent encore inaccessibles en France ou que certaines personnes refusent de payer, des offres alternatives ont vu le jour. C’était l’objectif de Zone-Téléchargement, l’ex plus importante plateforme de téléchargement direct illégal en France, dont le règne s’est arrêté après 5 années à jouer au chat et à la souris avec les autorités.

Histoire de Zone-Téléchargement

Zone-Téléchargement a été lancé en 2012 et a constitué pendant de longues années un refuge particulièrement apprécié des Français indélicats avec la législation sur les droits d’auteurs. Si la loi Arcom et les ayants-droits ont notamment contribué à la disparition d’Emule, le téléchargement direct est plus difficile à détecter. Impossible d’y mettre fin comme ce fut le cas avec des sites utilisant une technologie centralisée comme Megaupload.

Rattrapé par la loi en 2016

En 2016, Zone-Téléchargement connaissait son apogée avec pas moins de 3,7 millions de personnes qui s’y connectaient par mois. Il est alors tout simplement le onzième site le plus consulté dans l’Hexagone. Face à l’ampleur du phénomène, la justice s’active enfin et la gendarmerie intervient : plusieurs personnes ont été arrêtées et poursuivies. Cependant, à l’image de The Pirate Bay, un autre site réapparu moins de 24 heures plus tard après sa suppression, les autorités sont en difficulté face à la nature particulièrement volatile de ce type de site. Il lui suffit souvent de s’héberger dans un autre pays pour échapper aux autorités.

2017-2022 : Zone-Téléchargement se renouvelle

Dans un premier temps, le nouveau site, en .ws, n’est pas vraiment au point, notamment en raison du système web DL-Protect, utilisé pour éviter de violer le droit d’auteur. Puis, d’autres sites sont apparus, avec de nouvelles adresses comme zone-telechargement1.com, qui s’est révélé très efficace pendant quelque temps avant de disparaitre à son tour.

Zone-Téléchargement, victime de piratage

Un comble pour un site de téléchargement illégal : il y a quelques mois, la base de données complète du site Zone-Téléchargement a été hackée et est désormais exploitée par des personnes pas forcément bien intentionnées. Dans les semaines qui ont suivi le piratage, une multitude de petits sites très similaires sont apparus, en exploitant des variations sur l’adresse url du site. Le site officiel lui-même n’hésite pas à bousculer régulièrement ses habitudes, afin de rester en haut des recherches sur Google et des autres moteurs. Cependant, ce comportement et la nature illégale du site plongent régulièrement les utilisateurs dans le doute. Face aux clones et à la loi, qui destabilisent son audience, le site continue de changer régulièrement d’adresse. Les créateurs décident alors de déployer une nouvelle stratégie.

Une adresse unique pour Zone-Téléchargement

En 2022, les habitués du site pouvaient désormais compter sur un système de redirection automatique afin d’arriver sur la bonne version de Zone-Téléchargement. Ainsi, des déclinaisons d’adresses de type wwx.zone-telechargement.org sont apparues. D’un utilisateur à l’autre, le X pouvait être remplacé par un chiffre de 1 à 10 et de multiples variations sur ce modèle sont alors apparues. Mais, cette stratégie va prendre fin à son tour.

La fin de Zone-Téléchargement (lundi 25 avril 2022)

Malgré tous ces efforts pour se renouveler et contourner la loi, Zone Téléchargement a annoncé fin avril qu’il arrêtait définitivement toutes ses activités. Il n’est désormais plus possible d’accéder au contenu du site ! Les utilisateurs peuvent seulement retrouver un message expliquant que l’adresse du site ne sera bientôt plus accessible. Les créateurs du site ont posté un long message expliquant l’arrêt de toutes les activités ZT et la destruction de l’ensemble de leurs bases de données.

A partir du 15 Mai 2022, on apprenait toutefois que le site persistait malgré tout à diffuser illégalement du contenu via des copies du site d’origine.

L’illégalité du site Zone Téléchargement à eu raison de lui

Le fonctionnement de ZT est illégal puisqu’il propose un contenu non libre de droit. Rien qu’en mars 2022, ce caractère illégal n’a pas empêché le site d’attirer 11,36 millions de visites selon SimilarWeb. Mais pour lutter contre ce piratage numérique et selon la nouvelle loi Arcom, le téléchargement demeurant non autorisé par la législation française, Zone téléchargement a du être supprimé !

C’est l’Alliance pour la créativité et le divertissement (ACE), principale coalition mondiale dédiée à la protection du marché légal et à la réduction du piratage numérique, qui a contraint ZT à fermer.

Quelles sont les nouvelles de Zone-Téléchargement en 2025 ?

Après avoir annoncé sa fermeture, le site Zone-Téléchargement semble être encore réapparu en 2025 sous différentes déclinaisons, dont zone-telechargement.pictures, selon plusieurs forums et témoignages d’utilisateurs. Attention : cette adresse n’est pas officielle, et son utilisation peut exposer à des risques juridiques et techniques. L’accès à des contenus protégés par le droit d’auteur via ce type de site reste interdit par la loi française, même s’ils sont en ligne.

Quelles sont les alternatives à Zone-Téléchargement ?

Pour retrouver les meilleures alternatives à ZT, nous vous conseillions bien entendu de vous tourner vers les offres légales qui vous assurent une meilleure qualité de visionnage, un large catalogue, peu ou pas de publicités et un risque technique pratiquement nul.

Une partie non négligeable des internautes semble continuer d’utiliser des sites de téléchargement tels que YggTorrent ou The Pirate Bay ainsi que d’autres sites moins connus mais proposant le même service, par exemple, extreme-down ou encore WawaCity. Naturellement, nous vous déconseillons ces solutions qui représentent un risque légal et technique.

Questions Fréquentes

Qui était derrière le site Zone-Téléchargement ? Si on se cantonne au site officiel, rien ne garantit que ce soit bien l’équipe du premier site qui est derrière cette nouvelle version. Après les démêlés avec la justice, l’affaire est devenue bien entendu beaucoup plus complexe. Concrètement, une fois sur le site de Zone-Téléchargement, vous pouviez lancer une recherche pour trouver le contenu qui vous intéresse. Puis, vous choisissez l’hébergeur (Uptobox, 1fichier, Rapidgator,..) qui vous convient le mieux pour télécharger le contenu de votre choix. Zone-Téléchargement était-il légal ? Dans l’absolu, la technologie de Zone-Téléchargement est légale, car le partage de fichiers n’est pas illégal en soi. Le site tombe dans l’illégalité en raison de la façon dont les utilisateurs utilisent la plateforme. En effet, la grande majorité des fichiers partagés ne respectent pas les droits d’auteur. Cela explique les soucis de la plateforme avec la justice et parfois l’ARCOM pour les utilisateurs et les administrateurs du site. Le téléchargement de films via la plateforme versus le streaming légal ? C’est là que tout se joue. A vous de décider si vous voulez basculer dans l’illégalité et courir des risques. S’il s’agit de fichiers sans droits d’auteur, aucun souci, vous ne risquez rien. S’il s’agit d’une œuvre protégée par des droits d’auteur alors le téléchargement via la plateforme vous place dans l’illégalité. Le streaming légal est une solution payante.