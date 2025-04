L’aspirateur Mova X4 Pro débarque enfin… et il risque de mettre tout le monde d’accord !

Le monde de l’électroménager high tech accueille un nouvel acteur bien déterminé à bouleverser le marché d’ici 2026. Sortie de la cuisse de Dreame, Mova lance sa propre gamme d’aspirateurs-laveurs !

“Move innovation Ahead”, tel est le mantra de Mova, un challenger ambitieux dont nous avons été invité à la cérémonie de lancement ce 10 avril 2025. Une panoplie d’innovations de facture chinoise est en passe de déferler sur les foyers européens, à commencer par un balai aspirateur-laveur déjà accessible à toutes les bourses : le X4 Pro.

Oui, oui, vous avez bien lu le prix !

Laissez-nous vous présenter cet appareil que nous avons eu en avant première entre les mains, et qui pourrait devenir un allié précieux de la propreté de vos surfaces. Et à la fin de cet article, un petit cadeau vous attend !

Fiche technique express du X4 Pro de Mova

Notez la position parking même sans la station de charge !

Poids : 5,3 kg (poids à l’utilisation≈1,1 kg)

5,3 kg (poids à l’utilisation≈1,1 kg) Aspiration : 20 000 Pa

20 000 Pa Pression descendante : ≈25N

≈25N Réservoir d’eau propre : 760ml Réservoir d’eau sale : 730 ml (debout)/600 ml (à plat)

730 ml (debout)/600 ml (à plat) Capacité de la batterie : 6 x 5,000mAh

6 x 5,000mAh Autonomie : 45 min (mode intelligent)/25 min (mode eau chaude)

45 min (mode intelligent)/25 min (mode eau chaude) Rotation de la brosse : 450 tr/min

Un condensé de technologies pour lustrer vos sols sans efforts

Le point essentiel qui caractérise le X4 Pro est sans nul doute l’utilisation d’eau chauffée pour asperger les sols et nettoyer la brosse après nettoyage. Raison pour laquelle la batterie doit être très puissante, afin d’avoir un flot continu ! Grâce à une gachette, l’embout situé à l’avant de la brosse projette un filet à 80 °C pour humidifier les taches récalcitrantes. Un laser vert vous aide à voir où passer les 25N de force de pression qui glissent au bout de votre bras.

Nota Bene : la brosse est munie d’un racleur dentelé destiné à couper poils et cheveux.

Quant à l’aspiration, elle s’ajuste automatiquement en fonction du type de sol et du degré de saletés détectés. Plus besoin de réfléchir : vous pouvez laisser voguer votre esprit dans l’écoute d’un podcast plus divertissant que le passage du parquet au tapis.

Un laser ultra-puissant pour débusquer toutes les particules même en plein jour !

Pour assister la manœuvre, les mini-roues, également semi-pilotées par IA, accompagnent vos mouvements de va-et-viens. De cette façon, les cinq kilos de la machine ne laissent qu’un ressenti d’à peine un peu plus d’un kilo. Votre bras ne se fatigue pas le temps de couvrir les 350 m2 rendus possibles par les 45 minutes d’autonomie max.

Auto-entretien pour une dynamique plug & play

La saleté que la brosse accumule n’est pas vouée à stagner. En effet, l’humidité est aspirée en continu pour remplir le réservoir d’eau sale. D’autre part, une fois de retour à sa station, le X4 Pro profite pendant 3 minutes d’un lavage automatique de la brosse avec une eau de 100 °C.

Pour éviter de laisser les odeurs s’installer, de l’air chaud à 90°C est ensuite projeté sur la brosse pendant 15 minutes. Cette phase est relativement discrète car elle n’émet que 55 dB.

Ainsi, votre balai aspirateur-laveur se retrouve rapidement d’attaque pour tout éventuel passage imprévu !

Les détails que nous avons déjà pu déceler sur le X4 Pro

Après une brève manipulation de l’appareil, il ressort déjà quelques éléments sur l’expérience utilisateur.

Les surfaces de l’archi-duchesse sont-elles déjà sèches, arsi… bref, vous avez compris…

En plus d’être effectivement très léger à l’usage, il présente certaines qualités non-négligeable pour une utilisation durable, à savoir:

une puissance d’aspiration renforcée à l’extinction , afin d’éliminer efficacement l’humidité résiduelle, qui peut laisser des traînées baveuses désagréables ;

, afin d’éliminer efficacement l’humidité résiduelle, qui peut laisser des traînées baveuses désagréables ; l’eau étant déjà chauffée, son évaporation est facilitée après passage ;

; l’ arrimage à sa station se fait en toute fluidité , sans nécessité de soulever l’appareil ;

, sans nécessité de soulever l’appareil ; les interfaces vocale et visuelle vous alertent dès que le réservoir d’eau propre est vide ou que le bac à eau usée a atteint sa limite.

Autant de raisons de croire que Mova n’est pas née de la dernière pluie, et semble déjà faire preuve d’un certain sens du détail.

Nota Bene : le X4 Pro admet une inclinaison de 180°. Attention cependant à ne pas renverser de l’eau sale une fois l’appareil totalement à l’horizontale !

Une offre de lancement difficile à refuser

Pour les intéressés de la première heure, vous avez raison de vous dépêcher ! Depuis le 10 Avril et jusqu’au 23 de ce mois-ci, le Mova X4 Pro vous fait bénéficier de 100 € de réduction et vous offre en sus un sèche-cheveu d’une valeur de 39 €. Autrement dit, pour 499 €, vous recevez un lot d’une valeur totale de 638 €. Si ça, ce n’est pas une entrée en fanfare…

Comme ça vous ne perdrez que des cheveux soyeux, plus faciles à avaler pour le X4 Pro !

Et vous ? Prêts à vous jeter sur l’occasion et aller de l’avant, ou préférez-vous consulter quelques tests avant de faire confiance au savoir-faire de Mova ?