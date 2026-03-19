Avec le V10 Konical, Dyson inaugure une nouvelle étape dans son écosystème d’aspirateur balai sans fil. La marque lance en effet son premier modèle compatible avec une station d’auto-vidage. Après Samsung, Shark ou encore Narwal, Dyson est-il en retard ou plus au point que les autres ?

Longtemps perçu comme le grand nom de l’aspirateur balai haut de gamme, Dyson évolue aujourd’hui dans un paysage bien moins tranquille qu’auparavant. La marque conserve une image forte et une vraie légitimité technologique, mais elle doit désormais composer avec une concurrence de plus en plus offensive, portée par des acteurs capables de multiplier les innovations, d’ajouter des fonctions très attendues et parfois de casser les prix.

Le vidage automatisé illustre bien cette évolution du marché, puisque, avant Dyson, plusieurs marques ont déjà installé ce standard :

Shark avec les gammes Clean & Empty

Samsung avec les Bespoke Jet + Clean Station

Dreame avec les stations Z-series

Narwal sur ses derniers balais premium

Roborock qui pousse aussi l’entretien automatisé

Avec l’Auto-empty Dok, Dyson n’invente donc pas la station d’auto-vidage : la marque rattrape un retard fonctionnel sur un segment où plusieurs concurrents ont déjà industrialisé cette solution depuis plusieurs générations. La station de Dyson sera capable de vider automatiquement le collecteur après utilisation, tout en rechargeant l’appareil et en accueillant plusieurs accessoires. Vous êtes curieux ? Nous aussi !

Caractéristique Techniques V10 Konical Station V10 Konical Dimensions 1160 mm (L) x 250 mm (P) x 210 mm (H) 1160 mm (L) x 250 mm (P) x 1206 mm (H) Poids 2,65 kg 7,2 kg Puissance d’aspiration 150 Air Watts / Modes de puissance Eco / Medium / Boost / Capacité du bac/sac 0,54 L 2,5 L Filtration HEPA jusqu’à 99,99 % des particules à 0,1 micron HEPA jusqu’à 99,99 % des particules à 0,1 micron Autonomie 60 minutes / Prix 499 € pack V10 Konical + station : 649 €

Avec l’Auto-empty Dok, Dyson automatise enfin le vidage du bac

C’est sans doute le point le plus marquant de ce Dyson V10 Konical. Une fois l’aspirateur reposé sur sa station, l’Auto-empty Dok transfère automatiquement la poussière et les résidus dans un sac hermétique de 2,5 litres, capable de stocker jusqu’à 60 jours de saletés.

Désormais, le confort d’usage passe ici par des sacs à remplacer périodiquement ; l’utilisateur n’a plus à manipuler le bac après chaque session de nettoyage et évite le contact direct avec la poussière, ce qui va dans le sens d’une utilisation plus propre, plus pratique et plus hygiénique au quotidien. L’Auto-empty Dok introduit donc une logique de consommables que Dyson avait jusqu’ici largement évitée sur ses balais sans fil.

La station ©Dyson sera donc un bloc vertical noir de la même longueur que l’aspirateur.

Le constructeur ne s’est d’ailleurs pas contenté d’ajouter une base de décharge. Cette station sert aussi de socle de recharge et de rangement pour trois accessoires, ce qui en fait un élément central de l’expérience produit. La vraie inconnue reste maintenant l’efficacité réelle du vidage : niveau sonore, capacité à extraire cheveux longs et poussières compactées, et comportement sur plusieurs semaines seront déterminants.

« Vider le bac d’un aspirateur est salissant et peu pratique. La poussière s’échappe, les allergènes sont relâchés et le processus de nettoyage est interrompu. Nous avons conçu une station de vidage qui s’en charge automatiquement et de manière hygiénique. Elle recharge l’appareil, range les accessoires et garde la poussière hermétiquement enfermée pendant deux mois.» Asaph Ooi – Responsable du développement de nouveaux produits

Une station pensée pour durer, avec un bonus pour les possesseurs de Dyson V8

Avec son Auto-empty Dok, la marque insiste aussi sur une logique de durabilité et de continuité d’usage, en rendant cette station rétro-compatible avec le Dyson V8 Cyclone. Un point loin d’être anodin dans un marché où les nouveaux lancements s’accompagnent souvent d’un écosystème fermé, imposant de tout remplacer pour profiter des dernières évolutions. Ici, Dyson met au contraire en avant une forme de passerelle entre anciennes et nouvelles générations.

Votre cocker est flou ? Prenez un ©Dyson V10 Konical !

Les propriétaires d’un Dyson V8 peuvent donc envisager une montée en gamme plus souple, sans repartir entièrement de zéro, tandis que les accessoires des V8, V8 Cyclone et V10 Konical restent interchangeables. Derrière l’argument technique, Dyson défend donc aussi une vision plus rationnelle de son écosystème. Une manière habile de valoriser le nouveau venu, tout en rassurant les clients fidèles de la marque.

Une brosse conique, un faisceau lumineux et une filtration HEPA pour soigner l’usage au quotidien

Dyson ne lance pas cette station sur son moteur le plus puissant, mais sur une base V10 modernisée, ce qui permet de contenir le prix tout en testant un nouvel usage dans son écosystème. Le choix du nom V10 n’est pas anodin : son architecture éprouvée est solide, son coût industriel est déjà maîtrisé, il est compatible avec beaucoup d’accessoires, et sa position tarifaire est contenue.

On y retrouve la brosse All Floors Cones, une solution déjà identifiée pour sa capacité à mieux gérer les cheveux longs et les poils d’animaux au quotidien. Lors de notre prise en main sur le V8 Cyclone, ce type de tête avait surtout montré son intérêt sur l’enroulement des fibres autour du rouleau, afin de réduire une petite corvée d’entretien que beaucoup d’utilisateurs finissent par subir tôt ou tard.

On vous rassure, le fasceau lumineux du ©Dyson V10 Konical est bien mieux IRL…

Autre élément mis en avant, le faisceau lumineux central chargé de révéler la poussière et la saleté microscopique, en particulier sur les sols durs. Il d’aider l’utilisateur à repérer les zones qui nécessitent un second passage. Dans une logique de nettoyage quotidien, ce type d’assistance visuelle peut faire la différence entre une impression de sol propre et un résultat plus convaincant à l’œil nu.

©Dyson la mini brosse motorisée qui va bien, c’est toujours appréciable !

Dyson complète l’ensemble avec une filtration HEPA entièrement hermétique, donnée pour capturer 99,99 % des particules jusqu’à 0,1 micron, ainsi qu’une aspiration annoncée à 150 Air Watts. Il se situe donc dans la lignée du Cyclone V10 et du V12 Detect Slim, au-dessus d’un V8 mais encore légèrement en retrait face aux V11 et V15 les plus puissants. Enfin la batterie interchangeable renforce aussi la logique de durabilité, un point devenu central face aux critiques sur la réparabilité des aspirateurs premium.

Nota Bene : sur la puissance brute, Dyson choisit ici une base technique intermédiaire ; 150 AW suffisent largement pour un usage quotidien, mais ce chiffre place le V10 Konical sous les standards premium les plus agressifs du marché actuel.

Une réponse concrète aux nouvelles attentes du marché

Avec le V10 Konical, Dyson ne révolutionne pas le segment, mais corrige enfin une absence devenue difficile à justifier face à une concurrence déjà très avancée sur le confort d’entretien. Il était en effet grand temps que la marque s’attaque à un gros irritant du ménage quotidien. Pour y parvenir dans les meilleures conditions, elle assemble plusieurs briques déjà familières chez elle : aspiration solide, filtration HEPA, gestion des cheveux longs et approche plus confortable de l’entretien.

Le Dyson V10 Konical sera disponible à partir de fin avril 2026 au tarif de 499 euros, tandis que la version avec station Auto-empty Dok sera proposée à 649 euros. Reste maintenant à voir si cette promesse d’un ménage plus autonome suffira à faire la différence face à des concurrents qui occupent déjà le terrain.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Dyson arrive-t-il avec une vraie bonne idée, ou simplement dans le bon timing ? Le vidage automatique vous semble-t-il être un vrai progrès au quotidien ?