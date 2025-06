Test Rowenta X-Force Flex 14.80 : le nouvel aspirateur balai made in Normandie

Le dernier-né de Rowenta débarque avec une promesse claire : plus de puissance, plus d’autonomie, et un design affiné, tout en conservant une fabrication française. Le X-Force Flex 14.80 a-t-il de quoi remplacer le 13.60 ? On l’a mis à l’épreuve.

Rowenta poursuit sur sa lancée avec un nouveau modèle haut de gamme, le X-Force Flex 14.80. Un aspirateur balai sans fil qui se veut plus léger, plus compact, mais aussi plus endurant que son prédécesseur, le 13.60.

Fabriqué en Normandie et toujours réparable pendant 15 ans, il s’inscrit dans une démarche durable que la marque met en avant depuis plusieurs années. Avec un moteur de 240 AW, une autonomie annoncée jusqu’à 1h30 et une panoplie d’accessoires bien fournie, le 14.80 coche beaucoup de cases sur le papier. Mais à l’usage, est-ce qu’il change vraiment la donne ? Comparé au 13.60, premier modèle fabriqué en France, est-ce une simple évolution ou une vraie montée en gamme ? Réponse après plusieurs jours de test.

Un design familier, des ajustements bienvenus

À première vue, le X-Force Flex 14.80 reprend les codes esthétiques des précédents modèles de la gamme. Plastiques texturés, tube articulé, écran de contrôle et brosse motorisée avec éclairage LED : rien de nouveau sous le soleil. Mais en main, la différence se sent. Le bloc principal est plus compact, mieux équilibré, et le poids semble mieux réparti. Même après plusieurs minutes d’utilisation, aucune tension dans le poignet.

Le tube Flex fait toujours son petit effet. Il se plie d’un simple clic et permet de passer sous un canapé ou un meuble bas sans se contorsionner. Rien à redire sur ce point, c’est toujours aussi pratique.

Côté finitions, on note tout de même un léger point faible : la fermeture du bac à poussière laisse apparaître un petit jour (visible sur notre photo), qui n’empêche pas l’usage mais donne une impression un peu bâclée pour un appareil vendu à 499 €. Rien de dramatique, mais on s’attendait à mieux sur ce niveau de gamme.

On s’attendait à un peu mieux.

Une puissance revue à la hausse, pour un ménage plus fluide

Le X-Force Flex 14.80 embarque un moteur DigitalForce de 240 AW, contre 200 AW pour le 14.60 et le 13.60. Sur le papier, le gain est notable. Et dans les faits, il l’est aussi. L’aspiration est plus franche, notamment sur les tapis et moquettes où l’ancien modèle pouvait parfois manquer de mordant. En mode Boost, le 14.80 ne laisse aucune chance aux miettes, cheveux et poussières épaisses. Le passage est net, en un seul aller-retour.

Le mode Auto, qui ajuste la puissance en fonction du sol, fait très bien le travail. On passe sans effort du parquet au tapis, sans à-coups. Ceux qui préfèrent tout gérer manuellement peuvent aussi jouer avec les trois niveaux de puissance, via l’écran de contrôle. Simple et efficace.

Les accessoires livrés sont nombreux et bien pensés : une mini électrobrosse à LED pour les poils d’animaux (très utile sur les coussins et tissus), deux brossettes multi-usages, un suceur fente, une tête d’aspiration plate et une base murale de recharge avec rangement intégré.

Il est bien équipé.

Le seul absent notable : une base de vidange automatique, que certaines marques concurrentes commencent à intégrer sur leurs modèles premium.

Une autonomie qui dépasse enfin les 70 minutes

C’est l’un des gros points forts de ce modèle : son autonomie. Là où le 13.60 plafonnait à 60 minutes en mode éco, le X-Force Flex 14.80 annonce jusqu’à 90 minutes d’utilisation. Dans les faits, tout dépend bien sûr des réglages. En conditions réelles, avec alternance entre les modes Normal et Auto, on atteint facilement 55 à 65 minutes. Suffisant pour nettoyer un appartement ou une maison moyenne sans avoir à recharger.

La batterie reste amovible, ce qui permet de la remplacer ou d’en ajouter une seconde pour les grands espaces. Bon point : il s’agit du même format que sur les modèles précédents, donc compatible avec d’autres appareils Rowenta récents. Côté recharge, comptez environ 3h30 pour un cycle complet. Pas de charge rapide, mais rien d’inhabituel sur ce type d’appareil.

Petit détail qui a son importance : l’écran permet d’afficher l’autonomie restante en pourcentage ou en minutes. Un vrai plus pour mieux anticiper la fin de session et éviter les pannes surprises en plein nettoyage.

Affichage de l’automie juste ici.

Facile à entretenir, et pensé pour durer

Comme les autres modèles de la gamme, le X-Force Flex 14.80 se veut simple à entretenir. Le bac à poussière de 0,65 L se retire d’un geste et se vide sans difficulté. Même chose pour le filtre lavable, accessible rapidement. Le démontage des brosses se fait sans outil : pratique pour retirer les cheveux ou fibres enroulés après plusieurs utilisations.

Mais c’est surtout la réparabilité qui distingue ce modèle des concurrents asiatiques. Rowenta annonce une disponibilité des pièces détachées pendant 15 ans, avec un indice de réparabilité élevé. C’est cohérent avec la stratégie de durabilité engagée par la marque depuis plusieurs années. L’aspirateur est conçu, assemblé et testé en Normandie, ce qui reste un vrai argument pour ceux qui veulent privilégier le made in France sans sacrifier la performance.

On note aussi une chambre d’insonorisation dans le bloc moteur, remplie de mousse phonique recyclée. Le bruit est mieux contenu qu’avec le 14.60 et un peu plus discret que sur le 13.60, même si l’appareil reste audible. En mode éco, il tourne autour de 68 dB, ce qui reste raisonnable pour un aspirateur balai de cette puissance.

Notre verdict

Le X-Force Flex 14.80 marque une vraie évolution dans la gamme Rowenta. Plus puissant, plus silencieux, plus endurant, il corrige plusieurs défauts de ces prédécesseurs tout en conservant les points forts de la série : le tube articulé, les accessoires bien pensés et la fabrication française. C’est un appareil agréable à utiliser au quotidien, robuste, bien équilibré et conçu pour durer.

Et bonne surprise : une version Aqua est aussi proposée, avec une tête Aerospin qui permet d’aspirer et de laver en même temps comme sur le 13.60. Elle permet d’aspirer et de laver en un seul passage. Même fonctionnement, mais l’appareil semble mieux gérer l’autonomie et la puissance, ce qui améliore l’efficacité du nettoyage global.

Clairement, le X-Force Flex 14.80 est une version musclée du 13.60. On garde les fondamentaux — fabrication française, technologie Aqua Aerospin, tube pliable — tout en poussant plus loin sur l’autonomie, la puissance et la gestion intelligente de l’énergie.

À noter : si vous hésitez aussi avec le 14.60, ce dernier reste intéressant pour sa grande capacité et ses nombreux accessoires, mais il est plus bruyant et n’offre pas le même équilibre entre performance et autonomie. Le 14.80 coche plus de cases pour un usage polyvalent, tout en conservant l’ADN made in France.

À 499 € (ou un peu plus pour la version Aqua, 550€), le X-Force Flex 14.80 se positionne comme un aspirateur balai haut de gamme cohérent. Pas de gadgets, mais de vraies améliorations bien senties.

Vous avez déjà craqué pour ce modèle ou vous hésitez encore ? Dites-nous en commentaire ce que vous attendez d’un aspirateur balai aujourd’hui.