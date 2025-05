Dyson arrive avec un nouvel aspirateur balai et c’est le plus fin du monde

Un diamètre de 38 mm, un moteur plus petit qu’une pièce de 2 €, et une brosse qui dit adieu aux cheveux emmêlés : Dyson mise sur le compact et le connecté pour son nouvel aspirateur PencilVac™.

Il ressemble à un manche à balai futuriste. Pourtant, derrière son apparence minimaliste, le Dyson PencilVac™ embarque une véritable débauche de technologie. Présenté comme “l’aspirateur sans fil le plus compact du monde”, il mesure à peine 38 mm de diamètre et ne pèse que 1,8 kg. Un format inédit qui n’empêche ni la puissance, ni l’intelligence : ce modèle inaugure plusieurs innovations, dont une brosse conique capable d’éliminer les cheveux longs sans s’emmêler, un moteur Hyperdymium de 28 mm ultra rapide, et un système de filtration repensé.

Une nouvelle brosse pensée pour les cheveux longs

Première grande nouveauté : la brosse Fluffycones™, équipée de quatre cônes rotatifs qui tournent dans des sens opposés. Résultat ? Les cheveux sont éjectés au lieu de s’enrouler, même sur les tapis ou les matelas. Dyson promet un nettoyage fluide dans toutes les directions – avant, arrière, côtés – avec un mouvement de glisse naturel sur le sol.

Les cônes dépassent légèrement du cadre pour atteindre les bords et recoins, et l’éclairage laser avant/arrière révèle les poussières invisibles. Oui, même celles qu’on ne voulait pas voir.

Un moteur miniaturisé pour des performances maximales

Pour loger autant de puissance dans un format si compact, Dyson a développé un moteur Hyperdymium™ de 28 mm, le plus petit et le plus rapide de sa gamme. Il atteint 140 000 tours/minute, générant une aspiration de 55 AW. C’est 34 % plus puissant que la génération précédente.

Très pratique ces lasers à l’avant et à l’arrière.

Le PencilVac™ est aussi le premier modèle à embarquer un système de séparation linéaire de la poussière. Ce procédé en deux étapes capte 99,99 % des particules jusqu’à 0,3 micron, tout en compressant la poussière pour limiter les vidages.

Un collecteur compressé et hygiénique

Dyson pousse le détail jusqu’au bac à poussière. Avec une capacité de 0,08 L, il pourrait sembler limité… sauf que l’air y est utilisé pour compacter la poussière. Résultat : il contiendrait jusqu’à 5 fois plus de saletés qu’attendu. Le tout avec un système d’éjection sans contact qui nettoie le collecteur en même temps.

Jusqu’à 60 minutes d’autonomie et une appli pour tout gérer

La batterie est interchangeable et peut tenir jusqu’à 1h en mode éco. Le PencilVac™ se connecte aussi à l’application MyDyson™, qui fournit conseils, alertes d’entretien et suivi de l’autonomie. Un écran LCD embarqué affiche en direct le mode sélectionné et le temps restant.

Côté accessoires, on retrouve :

Une mini brosse conique pour tapis, escaliers, matelas.

pour tapis, escaliers, matelas. Un embout 2-en-1 rotatif .

. Une station de charge magnétique compacte.

Pour l’instant, Dyson n’a communiqué ni prix officiel ni date de sortie précise pour le PencilVac™ sur le marché français. Le lancement est prévu d’abord en Australie et au Japon, avec une arrivée en Europe annoncée pour courant 2026. Côté tarif, certaines rumeurs évoquent un prix autour de 600 dollars, soit environ 550 euros, mais rien n’a été confirmé par la marque.

En attendant, impossible donc de précommander l’appareil en France. Il faudra patienter encore un peu pour savoir si ce modèle ultra-fin s’imposera dans les foyers.

Soufflé ou sceptique ? Dites-nous si vous seriez prêt·e à troquer votre aspirateur classique pour ce “crayon” futuriste signé Dyson.