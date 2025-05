Dyson a son aspirateur à main Car+Boat, Vorwerk réplique avec le Kobold VM7

Plus compact, plus discret, mais aussi plus abordable : Vorwerk lance un aspirateur à main qui entend bien s’imposer dans nos routines quotidiennes. De quoi faire de l’ombre à Dyson ?

Lancé il y a quelques mois, le Dyson Car+Boat visait déjà un usage ultra-ciblé : voiture, bateau, recoins difficiles, sièges, miettes. Une bête de puissance à 270 €.

Vorwerk lui répond aujourd’hui avec un modèle plus minimaliste, plus accessible, mais tout aussi stratégique : le Kobold VM7. Ce nouvel aspirateur de table se concentre sur le quotidien, les miettes oubliées, les poils d’animaux incrustés dans le canapé. Moins bling-bling que son rival, mais pas moins malin.

Kobold, la division “ménage” de Vorwerk

Si le nom Kobold ne vous parle pas immédiatement, vous connaissez sûrement Vorwerk pour son Thermomix. La marque allemande développe depuis plus de 140 ans des produits électroménagers haut de gamme, souvent distribués par démonstration. La gamme Kobold, c’est leur bras armé côté aspiration : aspirateurs-balais, robots, nettoyeurs de vitres… Le VM7 vient compléter cette famille comme un modèle de table pensé pour les gestes rapides, au quotidien.

Vorwerk passe à l’attaque avec un modèle plus simple, plus pratique

Lancé le 28 avril, le Kobold VM7 n’a pas pour objectif de battre des records de puissance. Il vise autre chose : la simplicité, l’efficacité immédiate et l’intégration dans les gestes du quotidien. Pensé pour s’attraper en un mouvement et se ranger sans prise de tête, il se veut compact (45,9 cm de long), léger (840 g) et ergonomique. C’est l’aspirateur qu’on garde à portée de main pour ramasser des miettes sur la table, des poils de chat sur le canapé ou de la poussière dans un tiroir.

Pensé pour les utilisateurs du VK7, il peut aussi se vider en un clic via l’aspirateur principal de la marque. Bref, un appareil pensé comme un prolongement, pas comme un remplacement.

Il me fait penser à l’aspirateur de table qu’il y avait chez mes grands-parents !

Une fiche technique pensée pour l’usage quotidien

Autonomie : jusqu’à 22 minutes en mode normal, 15 minutes en Boost.

jusqu’à 22 minutes en mode normal, 15 minutes en Boost. Recharge : en 2h via USB-C (chargeur fourni).

en 2h via USB-C (chargeur fourni). Bac à poussière : 140 ml, vidage sans contact (à la main ou via l’aspirateur VK7).

140 ml, vidage sans contact (à la main ou via l’aspirateur VK7). Filtration : filtre moteur adapté aux personnes allergiques.

filtre moteur adapté aux personnes allergiques. Équipements : support mural, câble USB-C, chargeur secteur, filtre inclus.

support mural, câble USB-C, chargeur secteur, filtre inclus. Prix public : 199 € TTC.

Dyson Car+Boat vs Kobold VM7 : deux philosophies opposées

Difficile de ne pas comparer ce VM7 au Car+Boat lancé récemment par Dyson. D’un côté, Dyson joue la carte de la performance brute : 115 AW, 50 minutes d’autonomie, 270 €, plusieurs accessoires. De l’autre, Vorwerk mise sur la maniabilité, la recharge universelle, la compacité, et un prix plus raisonnable (199 €).

Le Dyson est sans doute plus musclé pour les intérieurs de voiture très sales ou les tapis à poils longs. Mais dans 80 % des cas – miettes, poussières, textiles, escaliers – le Kobold VM7 suffira sûrement.



Et vous, vous êtes plutôt team puissance brute façon Dyson ou praticité au quotidien façon Vorwerk ? Dites-nous tout en commentaire.