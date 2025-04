Air Fryer : les aliments à ne surtout pas cuire congelés

Votre Air Fryer ne fait pas de miracle avec tous les produits sortis du congélateur. Voici ceux qu’il vaut mieux éviter pour ne pas ruiner votre repas, ni votre appareil.

Surgelé ne veut pas dire prêt à cuire dans tous les cas, et encore moins dans une friteuse à air chaud. Si l’Air Fryer s’est fait une place dans les cuisines pour son efficacité sans huile, il a pourtant ses limites. Certains aliments congelés réagissent mal à la cuisson rapide et sèche qu’il propose : texture caoutchouteuse, intérieur glacé, vapeur excessive ou appareil qui dégouline… Résultat : un plat raté et un nettoyage bien moins express. Mieux vaut les connaître pour les éviter.

A lire aussi Air Fryer : quels sont les avantages et les inconvénients de la friteuse sans huile ?

Ces aliments qu’il vaut mieux décongeler avant cuisson dans l’Air Fryer

Les viandes panées crues (cordons-bleus, nuggets faits maison, poissons panés non précuits)

Leur panure absorbe l’humidité du cœur encore gelé, ce qui empêche une vraie cuisson croustillante.

Leur panure absorbe l’humidité du cœur encore gelé, ce qui empêche une vraie cuisson croustillante. Les légumes riches en eau (champignons, courgettes, tomates cerises)

En les mettant congelés, on obtient une purée flasque et détrempée, pas une belle cuisson grillée.

Les fromages panés ou les bouchées au fromage

Trop souvent, l’extérieur cuit vite pendant que le fromage reste froid à l’intérieur… ou fuit partout.

Trop souvent, l’extérieur cuit vite pendant que le fromage reste froid à l’intérieur… ou fuit partout. Les pâtisseries feuilletées crues (chaussons, croissants surgelés non précuits)

Le cœur reste cru, l’extérieur brûle. Mieux vaut les passer quelques minutes au micro-ondes d’abord.

Le cœur reste cru, l’extérieur brûle. Mieux vaut les passer quelques minutes au micro-ondes d’abord. Les plats préparés individuels encore congelés (lasagnes, gratins, croques)

Le cœur ne chauffe pas assez vite, et les aliments restent tièdes à l’intérieur alors que la croûte devient dure. Mieux vaut les laisser décongeler quelques instants avant de les passer au Air Fryer.

A lire aussi Air Fryer : l’astuce infaillible pour réussir vos cuissons

Astuce bonus : le cas des aliments à pâte liquide

Les préparations avec une pâte liquide, comme les beignets ou les churros, sont à éviter dans l’Air Fryer. La pâte crue et liquide a tendance à couler à travers le panier de cuisson et à coller aux résistances, créant un véritable désordre à l’intérieur de l’appareil. Si vous tenez absolument à préparer des beignets, optez plutôt pour une pâte déjà figée ou congelée avant de la cuire dans votre friteuse à air chaud .

Après si vous avez envie de passer du temps à nettoyer, faites bien ce que vous voulez !

Vous avez déjà eu un raté avec un aliment congelé dans votre Air Fryer ? Partagez votre expérience en commentaire, ça pourra éviter bien des galères aux autres.