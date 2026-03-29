Les écouteurs ou casques à conduction osseuse ne sont pas les plus connus de tous les écouteurs et pour cause, parce qu’ils sont conçus pour des profils spécifiques comme les sportifs.

Ce secteur tend à se démocratiser. Ces dernières années, ils accompagnent les sportifs dans leur quotidien, mais aussi les personnes souhaitant simplement avoir un écouteur complémentaire des oreillettes et casques classiques. Pour guider les consommateurs dans leur choix du meilleur équipement, nous avons rédigé une liste des meilleurs écouteurs à conduction osseuse (par ordre de prix décroissant) qu’il est possible de se procurer en 2026.

Pourquoi nous faire confiance ? Notre équipe teste les écouteurs à conduction osseuse depuis plusieurs années, en conditions réelles — sur route, en salle et lors d’activités extérieures comme le vélo ou la randonnée. Chaque modèle est porté, comparé et évalué selon des critères concrets : qualité audio, confort, maintien, autonomie, résistance à la sueur et à la pluie, ainsi que la sécurité d’écoute en environnement ouvert. Nous avons testé une vingtaine de modèles, des marques les plus connues (Shokz, Philips, Naenka…) aux nouvelles références, tout en croisant nos résultats avec les retours d’utilisateurs et les tests publiés par des laboratoires et médias spécialisés. L’objectif : proposer une sélection indépendante et réaliste, adaptée aussi bien aux sportifs qu’aux utilisateurs du quotidien. Les écouteurs présentés ici sont ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats globaux en matière de confort, de solidité et de qualité sonore (dans leur catégorie), sans aucune influence commerciale. Les prix indiqués correspondent aux tarifs moyens constatés au moment de nos tests, mais peuvent évoluer selon les promotions en cours.

Shokz OpenRun Pro 2 : le meilleur casque à conduction osseuse premium

Shokz OpenRun Pro 2

L’OpenRun Pro 2 de Shokz offre un confort d’écoute et d’utilisation très important. Si l’on jette un œil à sa fiche technique, il se connecte en Bluetooth avec une portée maximale de 10 mètres, et se décline en deux tailles pour s’adapter aux mensurations de chacun. Il offre une autonomie d’utilisation jusqu’à 12 heures soit la plus importante de tous les produits présentés. Il propose également une charge très rapide, permettant d’effectuer jusqu’à 2,5 heures d’écoute avec une charge de 5 minutes (la charge complète s’effectue en une heure). Il reste stable dans les mouvements pendant la pratique sportive. Attention néanmoins, ce produit ne convient pas pour la nage. Avec une IP55, il peut résister à la sueur et la pluie mais pas à une immersion dans l’eau.

Caractéristiques Techniques Connectivité Bluetooth 5.3 Recharge complète 60 minutes Autonomie 12 heures Étanchéité IP55 Poids 30,3 g

Shokz OpenSwim Pro : le meilleur casque à conduction osseuse pour nager

Shokz OpenSwim Pro

Ce modèle possède une connectivité Bluetooth 5.4 avec une portée de 10 mètres et une autonomie maximale de 9 heures en lecture continue. Précisons, que la connectivité Bluetooth n’est pas possible dans l’eau. Dans ce cas de figure, l’écoute se fait via MP3 (jusqu’à 6h d’autonomie). En termes d’étanchéité, cet écouteur est idéal pour la natation. Il peut supporter jusqu’à deux mètres de profondeur pendant une durée de deux heures. Pour les fans de musique, ce modèle possède une mémoire interne de 32 Go de stockage en MP3. Enfin, le mode charge rapide offre 3h d’écoute pour 10 minutes de charge. Bref, c’est l’un des produits les plus adaptés à la natation.

Caractéristiques Techniques Connectivité Bluetooth (ne fonctionne pas dans l’eau) Recharge complète 90 minutes Autonomie 9 heures en Bluetooth / 6 heures en MP3 Étanchéité IP 68 Poids 27,3 g

Suunto Wing : le meilleur casque à conduction osseuse pour le vélo

Suunto Wing

Ce modèle développé par la marque Suunto se distingue grâce à ses lumières LED qui lui permettent une meilleure visibilité. Le Suunto Wing possède une capacité de réduction de bruit de vent (ENC) jusqu’à 30 km/h (selon le fabricant). Il résiste parfaitement à la transpiration et la pluie. En revanche son utilisation n’est pas programmée pour la nage, comme l’indique la norme IP67 du produit (immersion d’un mètre pendant 30 minutes maximum). Il possède jusqu’à 10 heures d’autonomie pour une charge complète, ainsi qu’un supplément de 20 heures grâce à la Powerbank fournie (selon Suunto). La fonction charge rapide permet également de bénéficier de 3 heures d’écoute en 10 minutes. Comme le précédent modèle ci-dessus, il est équipé d’un bouton multifonction permettant de répondre à un appel, de lancer ou interrompre une musique, de régler le volume et de passer à la chanson précédente ou suivante.

Caractéristiques Techniques Connectivité Bluetooth (ne fonctionne pas dans l’eau) Recharge complète 60 minutes pour écouteurs, environ 90 minute pour la batterie Autonomie 10 heures (+ 20 heures supplémentaires avec la Powerbank) Étanchéité IP 67 Poids 33 g

Shokz OpenSwim : le casque le moins cher pour nager

Shokz OpenSwim

Modèle pionnier dédié à la natation, le Shokz OpenSwim embarque 4 Go de stockage MP3, une certification IP68. Contrairement à l’OpenSwim Pro, ce modèle ne propose pas de connectivité en Bluetooth. La marque Shokz précise aussi qu’il ne dispose que de 8 heures d’autonomie, soit une durée inférieure à l’OpenSwim Pro ainsi qu’à une majorité de produits figurant dans ce classement. En revanche, Il offre une bonne stabilité sous le bonnet sans gêne ou perte durant la pratique sportive.

Caractéristiques Techniques Connectivité Pas de Bluetooth Recharge complète 120 minutes Autonomie 8 heures Étanchéité IP 68 Poids 30 g

Suunto Sonic : la meilleure alternative qualité/prix

Suunto Sonic

Ce modèle conviendra avant tout aux coureurs et aux cyclistes. Doté d’une autonomie de 10 heures d’après Suunto, cet écouteur peut accompagner les séances de sport même très longues. Ce produit est connecté en Bluetooth et offre une portée pouvant aller jusqu’à 10 mètres dans des conditions optimales. Il se recharge complètement en 60 minutes, soit plus rapidement que le Shokz OpenSwim classique, et offre une autonomie de 3 heures en 5 minutes de charge. Équipé d’un bouton multifonction, il est très polyvalent. Il permet de répondre et raccrocher un appel, de lancer ou mettre en pause, de passer à la chanson précédente ou suivante et aussi de régler le volume sonore. Ce modèle n’est pas conçu pour être immergé dans l’eau, mais il résiste très bien aux éclaboussures, à la pluie et la transpiration (IP55).

Caractéristiques Techniques Connectivité Bluetooth Recharge complète 60 minutes Autonomie 10 heures Étanchéité IP55 Poids 31 g

Shokz OpenMove : le casque à conduction osseuse taillé pour les novices

Shokz OpenMove

Pour ceux qui souhaitent découvrir les casques à conduction osseuse à un tarif relativement accessible, le Shokz OpenMove est un excellent choix. En effet, il se montre particulièrement confortable grâce à sa légèreté (29 g), tandis que sa résistance à la sueur (IP55) en fera un compagnon privilégié pour le sport.

De plus, ce casque Shokz est compatible avec le Bluetooth et dispose d’un port USB-C pour la recharge (d’après la fiche technique). En revanche, il pêche un peu plus au niveau de l’autonomie (6h maximum) et de la qualité audio avec des basses (très) discrètes. Mais à ce prix-là, on ne peut pas tout avoir…

Caractéristiques Techniques Connectivité Bluetooth 5.1 Recharge complète 2 heures Autonomie Jusqu’à 6 heures Étanchéité IP55 Poids 29 g

X7 Guudsoud : le casque pas cher alternatif

X7 Guudsoud

L’écouteur X7 développé par la marque Guudsoud est l’un des plus abordables du marché. Il dispose d’une connexion fiable et rapide via Bluetooth, selon le fabricant. Il offre un compromis idéal entre étanchéité et prix. Cette imperméabilité est l’un des atouts principaux du modèle, puisqu’en plus d’être utilisable pour la course à pied ou à vélo, il est également opérationnel pour la natation. Ces écouteurs peuvent résister à l’eau jusqu’à deux mètres de profondeur. Néanmoins, aucune connexion en Bluetooth n’est possible, lorsque l’appareil est dans l’eau. Ce produit possède aussi une capacité de stockage 32 Go, permettant de stocker une large quantité de musique. Petit désavantage à noter pour ce produit, son autonomie est en dessous de la moyenne de ce classement.

Caractéristiques Techniques Connectivité Bluetooth (ne fonctionne pas dans l’eau) Recharge complète 120 minutes Autonomie 8 heures Étanchéité IP 68 Poids 31,5g

Creative Outlier Free : le casque le plus abordable

Creative Outlier Free

L’écouteur Creative Outlier Free est l’un des produits les plus abordables du marché. Que vous courriez ou sautiez, ces écouteurs resteront en place. Connecté en Bluetooth, il vous permet de vous connecter jusqu’à deux appareils en même temps. Équipé d’un micro intégré il permet de passer un appel en appuyant sur un bouton. Ce même micro peut aussi activer Siri ou Google Assistant. Attention, ce modèle ne doit jamais être immergé car il résiste uniquement aux éclaboussures (IPX5).

Caractéristiques Techniques Connectivité Bluetooth Recharge complète 120 minutes Autonomie 10 heures Étanchéité IP X5 Poids 31,5 g

Conduction osseuse : comment fonctionne cette technologie ?

Avant de choisir ses écouteurs (ou casques) à conduction osseuse, il faut d’abord savoir ce que signifie cette technologie. Bien qu’il s’agisse pourtant d’une innovation plutôt ancienne dans son usage, ce système a connu des évolutions radicales avec le temps. Le concept réside dans le fait de ne pas diffuser le son directement à l’intérieur de l’oreille, mais par vibrations qui sont conduites via l’os du crâne et de la mâchoire vers l’oreille interne.

Quel casque à conduction osseuse choisir selon votre usage ?

Si votre choix se porte sur ce type de produit, sachez qu’il faudra faire une croix sur le meilleur son existant. En effet, les basses sont généralement difficiles à percevoir et la musique n’est pas aussi immersive qu’avec des écouteurs intra, même s’il s’en sort mieux avec les médiums (et notamment les voix). Imaginez une enceinte située proche de vos oreilles, avec un son un peu lointain, et vous aurez une idée du rendu global. Les écouteurs ouverts sont néanmoins très pratiques dans certains cas de figure. Par exemple, pour le sport ou la natation, le maintien est bon et les oreilles sont libres. Idem pour la communication où vous pouvez garder le casque et parler à vos collègues.

Attention à l’utilisation que vous allez faire de vos casques à conduction osseuse. Ce sont dans des cas bien précis qu’ils apparaissent particulièrement pratiques et utiles !

IP55, IP67, IP68 : quel casque est vraiment étanche ?

L’étanchéité des écouteurs à conduction osseuse comme n’importe quel autre produit est déterminée par une norme IP (Indice de protection contre les intrusions). Derrière cet acronyme se trouve toujours deux chiffres. Le premier concerne les solides et la poussière, tandis que le second correspond à la résistance à l’eau. En clair, si votre appareil comporte un indice IP68, vous pouvez le plonger dans l’eau de façon prolongée sans craindre de le détériorer (selon les conditions précisées par le fabricant).

Pourquoi choisir la conduction osseuse plutôt que les écouteurs classiques ?

Il existe plusieurs intérêts à acheter des écouteurs ou casques à conduction osseuse. Parmi eux, on retrouve :

Le sport : pour vos sessions de running ou votre rendez-vous à la salle , la conduction osseuse permet d’entendre les bruits extérieurs, de ne pas transpirer avec, d’avoir un bon maintien… Certains casques sont compatibles avec la natation .

: pour ou , la conduction osseuse permet d’entendre les bruits extérieurs, de ne pas transpirer avec, d’avoir un bon maintien… Certains casques sont . L a tranquillité de vos tympans : la musique passant par vos os , vos tympans sont relativement préservés car ils sont moins sollicités. Néanmoins, il est important de noter que la conduction osseuse n’est pas sans risque car l’écoute prolongée ou à fort volume peut aussi endommager la cochlée dans l’oreille interne.

: la musique passant par , vos tympans sont relativement préservés car ils sont moins sollicités. Néanmoins, il est important de noter que la conduction osseuse n’est pas sans risque car l’écoute prolongée ou à fort volume peut aussi endommager dans l’oreille interne. Les oreilles libres : gros avantages de la conduction osseuse, vous pouvez entendre le son extérieur. Ainsi, lorsque vous passez des appels, vous êtes toujours averti de ce qui se passe autour de vous.

Puis-je utiliser des écouteurs à conduction osseuse lorsque je suis sur la route ? En France selon l’article R412-6-1 du Code de la route, l’usage de tout dispositif émettant du son à l’oreille en conduisant un véhicule est interdit. Cela peu importe qu’il s’agisse d’un casque, d’écouteurs filaires ou sans fil. Y a-t-il une différence entre Shokz et AfterShokz ? Il n’existe aucune différence entre Shokz et AfterShokz. Il s’agit simplement d’un changement de nom effectué par la marque, à partir du 29 décembre 2021. Quel est le meilleur casque à conduction osseuse ? Il n’y a pas de réponse factuelle à cette question qui est subjective. Le meilleur casque à conduction osseuse est celui qui correspondra le mieux à vos besoins (sport, usage quotidien…) et à votre budget. Notre sélection ci-dessus vous permettra de bien choisir. Peut-on porter des lunettes avec un casque à conduction osseuse ? Lunettes de vue ou de soleil ? Aucun problème : l’appareil est généralement conçu pour s’adapter au port de lunettes, même si cela dépend aussi de la forme des branches qui peuvent le rendre plus inconfortable dans certains cas. Puis-je avoir un casque à conduction osseuse à vélo ? Selon une décision du Conseil d’État en date du 7 février 2017, l’usage des casques à conduction osseuse se trouve dans un flou juridique. Si leur utilisation n’est pas prohibée, elle reste risquée.

Que vous soyez attiré par un produit capable de vous accompagner sous l’eau, dans votre footing ou vos entraînements à vélo, le casque à conduction osseuse qui vous convient est forcément dans cette liste. Cet article a-t-il permis de vous éclairer sur les différents écouteurs à conduction osseuse ? Partagez-nous votre avis et vos questions en commentaire.