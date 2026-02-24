Les colliers GPS connectés sont un excellent moyen de suivre à la trace votre animal à 4 pattes, notamment lorsqu’il s’éloigne de la maison. Mais au-delà de prévenir les fugues et de limiter ses déplacements, certains d’entre eux permettent aussi de suivre leur état de santé. Voici donc, pour vous, notre sélection des modèles incontournables en ce moment.

Que fait votre chien en votre absence ? Combien de fois a-t-il fait le tour du quartier ou à quelle fréquence a-t-il aboyé dans la journée ? Tant de questions qui trouvent généralement leurs réponses grâce aux colliers connectés, des accessoires devenus quasi indispensables pour les propriétaires de ces animaux de compagnie.

Ces dernières années, ils ont d’ailleurs largement évolué pour offrir un suivi de plus en plus précis, allant des petites informations rigolotes aux fonctions GPS et parfois même aux alertes santé. Comme il est parfois compliqué de choisir le bon modèle de traceur GPS en fonction de vos besoins et de votre budget, nous avons regroupé ce qui se fait de mieux pour pouvoir surveiller votre chien en toutes circonstances. Ce classement n’est pas hiérarchisé, chaque traceur répond à un besoin précis.

1 – Weenect XT : le collier GPS ‘pur’ conçu pour ne jamais perdre son chien

Si votre chien aime sortir des sentiers battus, il lui faudra certainement un collier plus robuste que la norme. C’est justement ce que propose Weenect avec son modèle XT, qui est véritablement taillé pour les animaux aventureux et que nous avons pu tester en novembre 2025.

Avec son autonomie annoncée de 3 semaines en mode économie d’énergie et d’une semaine en tracking continu, il s’agit évidemment d’un modèle de choix si vous comptez partir en randonnée avec votre compagnon à quatre pattes. De plus, il peut compter sur sa certification IP68 (étanchéité jusqu’à 1,5 m pendant 60 min) ainsi que son collier Julius-K9 anti-accrochage.

Et pour terminer, vous aurez accès à des options toujours utiles pour retrouver votre chien comme la sonnerie, le vibreur ou encore la lampe intégrés. Bref, tout le nécessaire pour prendre l’air avec votre chien et garder l’esprit léger.

Caractéristiques techniques Prix du matériel + abonnement 64,99 € + à partir de 3,99 € par mois Technologie réseau 5G / 4G / 2G Fréquence de mise à jour Une position par seconde (en mode « live tracking ») Dimensions 70 x 33 x 25 mm Poids 55 g Compatibilité OS Android 5+ / iOS 12+ Étanchéité IP68

2 – Tractive GPS DOG 6 : le traceur santé qui transforme ton chien en donnée mesurable.

Le collier Tractive GPS DOG 6 vous permet de connaître la localisation exacte de votre chien, notamment grâce à des mises à jour toutes les 2 ou 3 secondes (en mode « live tracking »). Il vous donnera aussi la possibilité de le suivre avec le mode « éco » qui effectue des mises à jour moins régulières.

La version mobile vous permet de créer une « clôture virtuelle », comme votre jardin ou votre maison. Si votre compagnon à quatre pattes entre ou sort de cette zone, vous recevrez un message d’alerte.

Ce collier connecté pour chien est léger et peut s’adapter à toutes les races. À la fois étanche et résistant aux chocs, il offre selon la marque jusqu’à 2 semaines d’autonomie en fonction de l’usage (avec un peu moins de 2 heures pour la charge complète). Notez toutefois qu’un abonnement mensuel est nécessaire pour pouvoir l’utiliser.

Caractéristiques techniques Prix du matériel + abonnement 68,99 € + à partir de 5 € par mois Technologie réseau 4G LTE / 2G / Bluetooth 5.0 / Wi-Fi 2,4 GHz Fréquence de mise à jour 2 à 3 secondes (mode « live ») / 2 à 60 min (mode normal) Dimensions 71 x 29 x 17 mm Poids 39 g Compatibilité OS Android 10+ / iOS 17+ Étanchéité IP68

3 – Invoxia Minitailz Biotracker : le collier tracker GPS vétérinaire préventif.

Si le simple fait d’être éloigné de votre chien pendant quelques minutes vous rend anxieux, il faudra certainement investir dans un boîtier GPS haut de gamme. Et le modèle Minitailz Biotracker d’Invoxia est sans doute ce qui se fait de plus complet à l’heure actuelle.

Grâce à son suivi de santé avancé, qui s’appuie notamment sur des algorithmes d’IA et des capteurs, vous pourrez facilement surveiller le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire de votre animal. D’autant plus que la version « Biotracker » vous alerte aussi par mail lorsqu’elle détecte des données inhabituelles, ce qui s’avère très utile avec les chiens âgés ou présentant des fragilités de santé.

Et enfin, vous apprécierez certainement les nombreuses fonctionnalités intégrées sur l’application (qui est d’ailleurs très facile à prendre en main), ainsi que son GPS mis à jour toutes les 30 secondes en mode « Real-Time Boost » (selon la marque) et son autonomie satisfaisante.

Caractéristiques techniques Prix du matériel + abonnement 199,99 € + à partir de 9,58€ par mois Technologie réseau LTE-M / Bluetooth / Wi-Fi Fréquence de mise à jour Toutes les 4 secondes (mode « live tracking ») Dimensions 52 x 38 x 18 mm Poids 37 g Compatibilité OS iOS / Android Étanchéité IP67

4 – Tractive DOG XL Adventure : le boîtier GPS le plus solide

Pour rester dans le thème de l’aventure, difficile de ne pas vous recommander le Tractive DOG XL Adventure Edition. Et pour cause : cet accessoire sera un excellent choix pour les grands chiens qui ne tiennent pas en place, et qui adorent explorer les sous-bois.

Avec son boîtier renforcé en fibre de verre, son étanchéité IPX7 et son autonomie maximale annoncée de 4 semaines, il s’agit très certainement d’un des modèles les plus robustes que vous puissiez trouver à l’heure actuelle. Mais ses qualités ne s’arrêtent évidemment pas là…

En effet, il peut aussi passer en mode « Power Saving Zone » lorsque le chien est à la maison pour économiser de la batterie. Vous l’aurez donc compris : Tractive a vraiment pensé à tout pour que les escapades de votre animal – aussi longues qu’elles puissent être – ne soient plus une source de stress.

Caractéristiques techniques Prix du matériel + abonnement 99 € + à partir de 5 € par mois Technologie réseau NC Fréquence de mise à jour 2 à 3 secondes (mode « live tracking ») Dimensions 97 x 51 x 24 mm Poids 115 g Compatibilité OS NC Étanchéité NC

5 – Weenect XS : le plus léger des boîtiers connectés pour petits chiens

Pour que votre chien puisse faire le beau sans être gêné par un collier disgracieux, difficile de trouver mieux que le Weenect XS. Il faut dire qu’avec son poids plume de 27 grammes et ses dimensions minimalistes (60,5 x 24,5 x 15 mm), que nous avons d’ailleurs pu observer dans notre test en décembre 2025, cet accessoire favorisera le confort de votre animal et conviendra particulièrement aux plus petits d’entre eux.

Au-delà de sa petite taille, ce boîtier connecté vous permettra aussi de suivre en temps réel la position de votre chien avec une portée illimitée via un réseau mobile. De quoi vous rassurer s’il décide d’aller se dégourdir les pattes loin de la maison.

Sinon, sa batterie possède une autonomie de 3 jours en tracking continu et jusqu’à 10 jours dans les zones Wi-Fi. Grâce à sa protection IP68, ce collier pourra aussi résister à l’eau (1,5 m / 60 min), sans oublier ses fonctionnalités comme la sonnerie, le vibreur et la lampe pour retrouver facilement votre chien égaré.

Caractéristiques techniques Prix du matériel + abonnement 44,99 € + à partir de 3,99 € par mois Technologie réseau 5G / 4G (NB-IoT/LTE-M) / 2G, SIM incluse Fréquence de mise à jour Une position par seconde (mode « live tracking ») Dimensions 60 x 23 x 13 mm Poids 27 g Compatibilité OS Android 6+ / iOS 15+ Étanchéité IP68

6 – Kippy Dog : le gps et coach d’activités connecté pour chien

Il n’est pas toujours évident de dénicher un traceur qui soit à la fois discret, robuste et abordable. Trois critères qui caractérisent plutôt bien le Kippy Dog, un accessoire qui brille par sa polyvalence et son excellent rapport qualité-prix.

Selon la fiche officielle, ce boîtier de 29 grammes peut notamment tenir jusqu’à 15 jours en zone d’économie d’énergie sans recharge, tout en disposant d’un IP67 (immersion 1 m / 30 min) si votre chien veut aller tremper ses pattes dans l’eau.

Vous retrouverez également diverses options pour le suivi du bien-être (sommeil, nombre de pas…), un système de localisation avancé (GNSS GPS + Galileo + GLONASS, connectivité 4G LTE / 2G), ainsi qu’une fonctionnalité de signal sonore pour repérer plus facilement votre animal. Cerise sur le gâteau : il est possible de moduler l’abonnement qui donne accès à un vrai GPS.

Caractéristiques techniques Prix du matériel + abonnement 69,99 € + à partir de 3,33 € par mois Technologie réseau 4G / 2G Fréquence de mise à jour NC Dimensions 55 x 37 x 22 mm Poids 29 g Compatibilité OS Android / iOS Étanchéité IP67

7 – Sichy AirTag Collier : l’accessoire anti-fugue passif basé sur le réseau Apple

Dans le cas où vous possédez déjà un Apple AirTag, il est possible de faire de belles économies en choisissant simplement le collier qui vous permettra de « l’attacher » sur votre chien. C’est le cas de ce modèle Sichy vendu à un prix très attractif, et particulièrement bien noté par les clients (4.3/5 de moyenne sur Amazon).

Cette solution vous offrira plusieurs avantages si vous êtes déjà dans l’écosystème Apple, puisque vous pourrez relier votre AirTag à l’appli Find My sans avoir à payer un abonnement supplémentaire. Jusque là, cela semble donc être une alternative intéressante aux colliers traditionnels.

Néanmoins, il faut savoir que ce dispositif peut présenter des risques pour l’animal, notamment s’il venait à le mâcher ou l’avaler, sans oublier les limites de localisation (pas de live tracking continu, ni de GPS). Mieux vaut donc s’en servir comme une solution d’appoint, et à condition d’être particulièrement vigilant.

Comment choisir son collier GPS pour chien ?

Pour choisir le collier GPS ou le tracteur connecté idéal pour votre chien, vous devez vous poser différentes questions et prendre en considération certains aspects. Nous vous guidons dans cette démarche avec les éléments sur lesquels vous devez vous pencher pour bien choisir.

Le prix Certains colliers connectés pour chien se trouvent à partir d’une trentaine d’euros alors que d’autres montent jusqu’à plus de 200 €, à l’image du très beau Halo Collar 5 GPS Dog. Sachez néanmoins qu’un « modèle pas cher » ne signifie pas nécessairement que le collier ne propose pas grand-chose et inversement.



N’oubliez pas d’intégrer dans le coût total l’abonnement aux services en ligne, souvent nécessaire pour l’historique des trajets, le suivi en direct, la connexion réseau et les alertes.

La taille de votre chien Les colliers GPS ne sont pas nécessairement adaptés à toutes les morphologies. Vérifiez donc le poids du boîtier, la largeur du collier et la façon dont il se fixe pour éviter les frottements (surtout chez les petits chiens).

La variété des fonctionnalités Tous les colliers ne proposent pas les mêmes fonctionnalités. Certains sont équipés d’un traceur GPS/GNSS, tandis que d’autres servent de capteurs d’activité ou fonctionnent en Bluetooth / Wi-Fi (courte portée). Sur un traceur GPS, la localisation à distance dépendra surtout de la couverture réseau.

L’étanchéité et l’autonomie Si vous voulez que le collier résiste aux intempéries et ne souhaitez pas le recharger tous les deux jours, ces deux caractéristiques devraient faire partie de vos priorités.



Concernant l’autonomie, les colliers les plus performants peuvent atteindre plus de 10 jours de batterie sur une seule charge (selon l’usage). En revanche, il faut noter que le suivi en direct (avec des mises à jour fréquentes) est plus énergivore.

Quels sont les différents types de colliers connectés GPS pour chien ?

Les colliers GPS pour chien simples

Ces modèles permettent de localiser votre animal via une application. Vous aurez généralement le choix entre un mode « suivi en direct » (qui indique la position en temps réel) ou un suivi « éco » avec des mises à jour plus espacées.

La majorité des colliers GPS offrent la possibilité de créer des zones de sécurité, et alertent le propriétaire si le chien sort du périmètre défini.

Les colliers qui suivent son activité

Pour suivre le mouvement, la qualité du sommeil voire le comportement de votre chien au quotidien, les colliers de suivi d’activité sont certainement le meilleur choix que vous puissiez faire. En effet, ces modèles peuvent facilement repérer un changement dans les habitudes de l’animal (même s’ils ne remplacent pas les visites chez le vétérinaire).

Les colliers connectés qui aident au rappel

Certains colliers connectés peuvent aussi servir à l’éducation de votre chien, notamment pour le rappel. En associant un signal sonore ou une vibration à une récompense, l’animal reviendra plus facilement lorsque vous l’appellerez.

Les colliers connectés pour chien de chasse

Les chiens de chasse sont une catégorie un peu à part, et il existe certains colliers connectés avec traceur GPS qui sont parfaitement adaptés à eux.

Questions fréquentes avant d’acheter un collier connecté pour chien

Comment fonctionne une balise GPS pour chien ? Un traceur pour chien inclut généralement un module GNSS (GPS/Galileo) qui calcule la position, ainsi qu’une connexion par réseau mobile pour envoyer cette position à l’appli. À partir du moment où le traceur capte le réseau (ce qui dépend de la couverture) et où l’abonnement est actif, la balise GPS peut fonctionner correctement. Comment allumer un tracker chien Weenect ? Rechargez la batterie à fond, qui tiendra jusqu’à une semaine (selon le mode de suivi). Téléchargez l’application mobile, puis appuyez sur le bouton d’activation du traceur. Passez à la synchronisation, et laissez-vous guider par l’interface ! Les puces pour chien ont-elles un GPS incorporé ? Vous rêvez peut-être d’une puce sous-cutanée pour votre chien qui incorporerait un traceur GPS. Si cela peut permettre de le reconnaître chez un vétérinaire, les fonctions de géolocalisation appartiennent encore à la science-fiction. Car il est, hélas, encore impossible de miniaturiser un émetteur de ce type, sans même parler de la question de l’autonomie. En effet, une batterie est indispensable pour faire fonctionner un dispositif GPS. Les colliers traceurs GPS sans abonnement sont-ils intéressants ? Les traceurs avec abonnement sont les plus pratiques pour une localisation à distance, car ils utilisent une carte SIM et le réseau cellulaire pour envoyer la position à l’application (modes “live” plus fréquents, mais plus gourmands en batterie). La précision dépend surtout du GNSS (GPS, Galileo, etc.) et des conditions de réception (forêt, canyon urbain, intérieur), pas uniquement de la fréquence des mises à jour. Les solutions “sans abonnement” existent, mais ce sont rarement des équivalents : soit des traceurs radio/GPS dédiés (portée variable, usage différent, souvent plus encombrants), soit des balises Bluetooth communautaires type AirTag (efficaces surtout en zone dense, sans suivi continu et sans vraie fonction anti fugue). Faut-il acheter un collier GPS pour faire le point sur les sorties de votre chien ? En ce qui concerne le suivi d’activité, un collier connecté peut vous donner un bon aperçu de la distance parcourue par votre chien et de ses habitudes quotidiennes. Vous pourrez ainsi surveiller une potentielle baisse d’activité ou ses sorties inhabituelles (s’il sort du quartier, par exemple). Quel modèle choisir entre le Tractive DOG 6 et le Weenect XT ? Si votre chien aime s’aventurer en pleine nature et que vous souhaitez le suivre précisément en temps réel, le Weenect XT sera le meilleur choix pour vous avec son mode « Superlive » (qui affiche une position par seconde) et son IP68 qui le protège de l’eau.

Le Tractive DOG 6 sera un peu plus adapté pour le suivi de santé et de bien-être, avec des mises à jour de position un peu moins régulières. Il a aussi l’avantage d’être un peu plus léger et compact.