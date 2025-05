Apple prépare un robot… qui ne ferait pas grand-chose

Entre ambitions réduites et IA à la traîne, le robot d’Apple pourrait bien arriver sur le marché en mode économie d’énergie. Une coquille vide bien emballée ?

On s’attendait à un bouleversement du marché, une réponse à Alexa, un compagnon du quotidien bourré d’intelligence artificielle. Mais à mesure que les rumeurs se précisent, le robot d’Apple ressemble de plus en plus… à un iPad qui aurait appris à pivoter sur lui-même.

Un robot domotique sans ambitions ?

Baptisé en interne J595, ce projet aurait dû marquer un tournant dans la stratégie domotique d’Apple. On parlait d’un robot mobile, capable de se mouvoir sur un bureau, de répondre naturellement à vos questions, et même de s’adapter à vos émotions grâce à l’IA. Finalement ? Apple aurait déjà coupé dans plusieurs fonctionnalités pour sortir un produit plus vite.

Exit la « personnalité unique » construite par l’intelligence artificielle. Exit aussi les interactions poussées façon compagnon numérique. Ce premier modèle ressemblerait davantage à un écran fixe bardé de capteurs, façon Echo Show de luxe, mais avec le design et le tarif Apple, évidemment.

En attendant Siri…

Le problème, c’est que tout ou presque repose sur le “nouveau” Siri. Et de ce côté-là, Apple est à la peine. L’assistant vocal est censé faire peau neuve grâce à l’IA générative, mais les retards s’accumulent. Résultat : tant que Siri ne suit pas, le robot reste à l’arrêt. Et selon Bloomberg, la sortie ne devrait pas avoir lieu avant fin 2025. Au mieux.

Venant d’Apple, on s’attendait à mieux.

Un faux départ pour Apple dans la robotique ?

Ce projet devait prolonger l’élan du HomePod et du futur écran domotique Apple. Mais pour l’instant, il illustre surtout une chose : malgré ses moyens, Apple peine à suivre la cadence sur l’IA domestique. Le robot Apple finira-t-il par sortir un jour ? Sans doute. Mais révolutionnera-t-il la maison connectée ? Rien n’est moins sûr.

Vous en pensez quoi ? Est-ce qu’Apple peut encore nous surprendre avec ce robot… ou est-ce déjà trop tard ?