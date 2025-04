Lancement des robots-tondeuses MOVA 1000 & 600 à capteur LiDAR : une tonte intelligente plus simple que jamais ?

La marque chinoise Mova a convié la rédaction de meilleure-innovation.com à son event de lancement, le 10 avril à Berlin, pour annoncer ses projets de conquête de l’Europe ! Dans le lot, les robots-tondeuses sans fil Mova 600 & 1000.

La scène de l’électroménager va-t-elle être chamboulée en ce printemps 2025 ? Entre balais aspirateurs-laveurs à eau chaude, robots aspirateurs-laveurs à serpillère améliorée et tondeuses ultra-autonomes, le tout à des prix abordables, l’assaut est bel et bien lancé ! Parmi tous ces appareils, la gamme des Mova 600 & 1000 nous a vivement interpellé.

En effet, l’été approche à grands pas, les jardins refleurissent, et les pelouses verdoient ! Mais au lieu de nous coller à la tonte chaque semaine (oui ça pousse très vite !), rien de tel qu’un bon robot-tondeuse. Mais les modèles de Mova ont-ils ce qu’il faut pour convaincre, que ce soit en termes de coupe, de navigation et de sécurité ? Voici ce que nous en avons retenu (restez jusqu’à la fin, il y a une petite surprise !)…

Les robots-tondeuse Mova en 8 caractéristiques

On aperçoit d’ici les roues tout-terrain pour les zones avec un fort relief !

Poids : MOVA 1000: 11,7 kg (MOVA 1000) et 10 kg (MOVA 600)

: MOVA 1000: 11,7 kg (MOVA 1000) et 10 kg (MOVA 600) Capacité de tonte : 1 000 m² (MOVA 1000) et 600 m² (MOVA 600)

: 1 000 m² (MOVA 1000) et 600 m² (MOVA 600) Temps de recharge : 40 min (MOVA 1000) 90 min

: 40 min (MOVA 1000) 90 min Niveau de bruit : < 60 dB Indice d’étanchéité : IPX6

: IPX6 Hauteur de coupe : 2 à 6 cm

: 2 à 6 cm Efficacité de la tonte : 1 200 m²/24 heures max (MOVA 1000) et 1 000 m²/24 heures max (MOVA 600)

: 1 200 m²/24 heures max (MOVA 1000) et 1 000 m²/24 heures max (MOVA 600) Performances max. en pente : 45 % (24°)

Une vision 3D du jardin avec une technologie LiDAR embarqué

À l’instar de la technologie embarquée dans un certain nombre d’aspirateurs-robots, les tondeuses Mova 600 & 1000 utilisent le système LiDAR pour se repérer dans l’espace. Il s’agit d’un dispositif laser d’une portée de 30 mètres, dédié à la détection d’obstacles et à la création de cartes en 3D. Elle lui confère une vue panoramique de 360° x 59° très efficace pour analyser son environnement et ainsi :

se passer de câbles pour délimiter les zones ;

pour délimiter les zones ; évoluer sur divers terrains avec relief et comportant divers obstacles ;

avec relief et comportant divers obstacles ; fonctionner malgré une luminosité faible ;

; se passer du GPS et de stations RTK (encore utilisés par Segway par exemple).

En somme, on obtient un potentiel de navigation d’une précision centimétrique, et ce de manière simplifiée.

Une gestion intelligente de votre espace gazonné

Les possesseurs de robots-aspirateurs auront une petite impression de déjà vu, avec le système de commandes et de personnalisation via une application, MOVAhome en l’occurrence. À partir de la carte conçue par l’intelligence artificielle, vous allez pouvoir délimiter les zones de tonte virtuellement, et programmer des itinéraires contrôlés.

Les zones interdites, comme les piscines, les potagers et autres installations seront donc facilement configurables via l’application. En outre l’appareil est capable de gérer une double carte pour les maisons avec jardins avant et arrière.

Nota Bene : la double carte a pour bémol de nécessiter l’achat d’une autre station de recharge. Dommage…

Des performances adaptées à tous les terrains

Les robots-tondeuses MOVA 600 et 1000 sont conçus pour s’adapter à une grande variété de terrains, plats comme vallonnés. En particulier le modèle MOVA 1000, doté de pneus tout-terrain, qui franchit des pentes jusqu’à 45 % sans jamais patiner, et bénéficie d’une recharge rapide pour couvrir plus de surfaces (15 % à 90 % en seulement 40 minutes) !

On garde encore contact avec le système de boutons traditionnel

Les deux modèles proposent plusieurs modes de tonte (zones ciblées, bords, motifs personnalisés, planification en U…) et offrent une coupe bordure précise pour des finitions soignées. La hauteur de coupe est réglable (de 20 à 60 mm) via un simple bouton, pour une pelouse toujours à votre goût.

Enfin, grâce aux programmes de tonte intelligents, il est possible d’adapter le fonctionnement du robot à la saison et à la croissance de l’herbe. De quoi entretenir son extérieur facilement, toute l’année !

Une simplicité d’utilisation qui donne l’exemple

Niveau expérience utilisateur, le robot tondeuse MOVA 1000/600 continue de marquer des points. D’abord, on apprécie grandement les 60 dB qui réduisent la pollution sonore, nuisible aux animaux autant qu’aux humains.

La station de charge saura se faire discrète…

Ensuite, on apprécie qu’il retourne automatiquement à sa station de recharge en cas de pluie ou de batterie faible (15%) avant de reprendre sa tâche de lui-même. Enfin, on insistera sur l’importance d’une double sécurité :

le robot s’arrête dès qu’on essaye de le soulever ;

; une alarme anti-vol a été intégrée, au cas où un voisin envieux en profiterait pour le kidnapper !

Nota Bene : le kit inclut un jeu de lames suffisant pour couvrir un an d’entretien !

Mova lance trois offres en fonction de votre besoin

On vous a mis l’eau à la bouche avec l’idée d’un jardin parfait sans avoir à y passer des heures ? Vous pouvez en profiter dès maintenant afin de bénéficier d’une réduction de :

100 € sur le Mova 600 , lequel passe de 999 € à 899 € ;

, lequel passe de 999 € à 899 € ; 150 € sur le Mova 600 Kit , intégrant 6 ensembles de lames supplémentaires, à savoir 949 € au lieu de 1.099 ;

, intégrant 6 ensembles de lames supplémentaires, à savoir 949 € au lieu de 1.099 ; 100 € sur le Mova 1000, à 1099 € plutôt que 1199 €.

On espère que vous y trouverez de quoi passer plus de temps à bichonner le reste de votre jardin !

D’ailleurs, est-ce que vous vous sentez prêt à passer le cap ? Ou préférez-vous encore l’intervention d’un jardinier ? Dites-nous tout en commentaires !