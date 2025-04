Fiido C700 : un nouveau vélo électrique urbain craquant à prix séduisant

Au style original tout en proposant une transmission par courroie et même des clignotants, le vélo électrique de ville Fiido C700 veut conquérir le cœur des cyclistes urbains.

Toujours plus complet, le catalogue des vélos électriques de la marque chinoise n’en finit pas de grandir. Chez les VAE urbains, suite au léger Fiido C11 Pro, c’est un modèle plus tendance et simple d’utilisation qui débarque : le Fiido C700.

Un vélo électrique Fiido au look intemporel

Le cadre ouvert à double barres diagonales est un écho aux vélos hollandais traditionnels, permettant une bonne rigidité sans sacrifier l’enjambement. On note la présence de fixations sur la barre supérieure pour un antivol pliant par exemple, tandis que la colonne de direction est compatible avec un panier en option.

Côté confort, le vélo de ville électrique est à fourche et tige de selle fixe, soit adapté à la ville mais peu à la randonnée ou au tout-chemin. Les roues de 27,5 pouces aux pneus CST (40 mm de large) viennent ainsi se charger de l’amortissement, sur lesquelles ont trouve des freins hydrauliques à disques Tektro HM-M275.

Le guidon vient lui s’inspirer d’un Moustache Lundi 27, avec sa forme en M, afin de relever la position de conduite. Ajustable en angle, la potence intègre l’écran de belle manière, avec un affichage légèrement relevé pour favoriser la visibilité. Fiido double au passage les boutons de changement de mode et de gestion des informations sur la poignée droite, plus pratique en pédalant.

Un petit écran original dans la potence.

Un capteur de couple pour un pédalage naturel

En parlant de pédalage, le moteur arrière l’assiste avec un couple maximal de 40 Nm, suffisant pour évoluer en ville et terrains peu vallonnés. Le Fiido C700 veut simplifier au possible l’expérience au guidon, au travers d’une transmission à vitesse unique par courroie. Cette solution est sans grand entretien, plus silencieuse qu’un dérailleur à chaîne que l’on a essayé sur le Fiido C700. En outre, elle fonctionne ici avec un capteur de couple, pour un pédalage naturel.

La transmission par courroie, plus facile d’entretien et silencieuse.

Pour alimenter l’assistance du C700, la batterie loge dans le tube de selle et offre une capacité de 281 Wh. Une valeur faible sur le papier, or la marque précise que l’autonomie varie de 53 à 83 km selon le niveau d’assistance. Cette valeur vaut pour un cycliste de 80 kg, tandis que le vélo électrique supporte jusqu’à 100 kg, sans compter le poids de l’engin de 20 kg.

Un vélo électrique au prix craquant

Le Fiido C700 est disponible depuis le 31 mars 2025, en taille et coloris uniques, convenant à des personnes de 155 à 200 cm. Le prix de lancement est de 1 699 €, contre 1 899 € hors réduction, tandis que la livraison est gratuite en France. Le tarif comprend les garde-boues, la béquille et l’éclairage. Petit bonus, les clignotants sont de la partie, que l’on trouve sur l’axe de roue arrière.

En option, il est possible d’ajouter plusieurs équipements :

Le porte-bagages arrière : 71 €,

Le panier avant : 61 €,

Un support téléphone : 22 €,

Un rétroviseur : 22 €.

Comment trouvez-vous ce nouveau vélo électrique ? Dites ce qui vous plaît en laissant votre avis en commentaires, et n’hésitez pas à nous remonter toute erreur dans le texte.