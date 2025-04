L’aspirateur robot Mova Z50 Ultra vient d’être vu pour la première fois à Berlin : un crack ?

La marque Mova, illustre descendante de Dreame, a invité la rédaction de meilleure-innovation.com pour le lancement de sa gamme d’électroménager high tech au coeur de Berlin. Aspirateurs-laveurs, tondeuses connectées, robots-aspirateurs et même brosses à dent étaient au rendez-vous…

Le Mova Z50 Ultra, qui faisait partie de cet ambitieux aperçu, a attiré notre attention… Apparu aux côtés du V50 Ultra Complete, son aspect ne se démarque pas des flagships que nous avons l’habitude de tester. Néanmoins, il embarque quelques innovations dont un système de lavage particulièrement sophistiqué.

Voici donc notre rapport détaillé sur ce nouveau challenger prêt à débarquer en Europe. Préparez-vous à recevoir une bonne nouvelle à la fin de ce billet !

Le Mova Z50 en 8 caractéristiques-clés

Hauteur de franchissement d’obstacles : 22 mm

: 22 mm Puissance d’aspiration maximale : 19,000 Pa

: 19,000 Pa Force de frottement : 18 N

: 18 N Capacité du réservoir d’eau propre/sale : 4,5 L/4 L Capacité du sac à poussière : 4 L

: 4 L Capacité du bac à poussière : ≥ 300ml

: ≥ 300ml Autonomie : 140 minutes* d’autonomie ; couvrant jusqu’à 140 ㎡

: 140 minutes* d’autonomie ; couvrant jusqu’à 140 ㎡ Temps de recharge : 4 heures

Une nouvelle lingette rotative qui peut tout changer !

Une fois n’est pas coutume, commençons par le clou du spectacle : en plus de la brosse rotative normale, dédiée à l’aspiration, le Z50 Ultra est doté d’un rouleau serpillère chargé de frotter le sol en y aspergeant une eau chauffée à 36°C. En fait, il s’agit du même mécanisme que les balais aspirateurs-laveurs comme le X4 Pro intégré à un robot autonome.

Il passe sur une surface en miroir sans l’abîmer !

Pourquoi son potentiel est si grand ? Déjà parce que la pression exercée sur les taches (18 N) est conséquente. Ensuite, parce que ce système fait mieux circuler la saleté. En effet, tandis que le rouleau est arrosé en permanence par une douzaine d’embouts logés à l’intérieur de l’appareil, les eaux usées sont siphonnées à 50 000 Pa et contenues dans un petit bac dédié. Un racleur interne aide même le rouleau à se débarrasser d’un maximum de particules et de traces !

Ainsi, les rouleaux, rafraîchis en continu, ramassent davantage de saletés plutôt que d’en étaler, surtout en cas de volume important.

Un entretien qui pousse l’autonomie au maximum

Ce qu’il se passe sur le terrain est reproduit à la station de charge chaque fois que les capteurs et l’IA indiquent au Z50 Ultra que la serpillère commence quand même à fatiguer. Le robot retourne automatiquement au bercail où débute un auto-nettoyage à 75 °C. Pour capturer un maximum de détritus, une brosse rotative intégrée est là pour peigner les fibres du rouleau-serpillère à 70 trs/min !

Attention : on repousse les limites de l’épique !

Grâce aux 4L d’eau contenus dans le bac de la station, vous pouvez utiliser le robot jusqu’à 120 jours sans intervenir, du moins selon ce qu’annonce la marque. Un chiffre que nous prenons volontiers avec des pincettes, sachant que les besoins de chacun en matière de ménage ne sont jamais les mêmes…

3 IA différentes pour une précision optimale

Niveau navigation, Mova n’est pas en berne. En effet, la marque nous a concocté une synergie de trois intelligences artificielles spécialisées à savoir :

– l’IA binoculaire, qui s’appuie sur un système de vision stéréoscopique, grâce à deux caméras frontales RVB (qui captent les couleurs) placées côte à côte pour capter deux angles de vue différents afin de mieux apprécier la profondeur et les distances (comme des yeux humains). Il peut ainsi détecter les obstacles avec plus de finesse (plus de 160 types dont les fils !), mais aussi reconnaître le type de saleté présent au sol et soulever automatiquement le système de serpillère lorsqu’un tapis est détecté ;

– L’IA embarquée dans la station de base, qui mesure la turbidité de l’eau (à quel point elle est trouble) et ajuste sa température selon le niveau de saleté détecté, garantissant ainsi un nettoyage à la fois efficace et économe ;

– l’IA dédiée au robot aspirateur, baptisée CleanGenius™, une technologie capable d’adapter automatiquement les modes et paramètres de nettoyage à votre intérieur, en tenant compte des zones sensibles, fréquentées par les animaux domestiques, etc.

Et la surprise du chef : il passera provisoirement sous la barre des 1 000 € !

Mova tient à marquer le coup en faisant passer le Z50 Ultra de 1199 € à 999 €, ce qui revient à vous accorder une remise de 200 € tout rond. Vous aurez l’occasion de profiter de cette belle affaire à partir du 30 avril jusqu’au 13 mai !

Dans les starting blocks pour l’offre de lancement ?

D’ici là, nous aurons (peut-être) l’occasion de réaliser un test approfondi ! Et vous ? Avec quel appareil réalisez-vous votre nettoyage de printemps ? Avez-vous déjà craqué pour un robot-aspirateur laveur ?