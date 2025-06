Luxe Café Pro : Ninja muscle son jeu sur le marché des machines 3-en-1 avec cette nouveauté

Espresso, filtre ou cold brew : avec sa nouvelle Luxe Café Pro, Ninja entend séduire les amateurs de café exigeants qui veulent tout faire, mais sans se compliquer la vie. Design léché, mousseur XL, calibrage automatique… Sur le papier, elle coche beaucoup de cases. Mais face à une concurrence déjà bien installée, que vaut vraiment cette machine 3-en-1 à 700 € ?

Une machine ambitieuse, pas une révolution

Ninja n’est pas un inconnu sur le marché du petit électroménager. Après un premier essai dans l’univers du café, la marque revient avec la Luxe Café Pro, une machine tout-en-un qui promet de couvrir l’essentiel des besoins à la maison : espresso, café filtre, infusion à froid.

Pas de rupture technologique ici, ni de grande bascule dans l’expérience utilisateur. Mais une volonté claire : monter en gamme, en réunissant plusieurs fonctions dans un seul appareil au design plus haut de gamme. Et c’est précisément là que le produit intrigue : peut-on vraiment tout faire correctement dans un format compact, et sans se perdre dans des réglages à rallonge ?

Trois styles de café, un seul appareil

La promesse est simple : éviter d’avoir trois machines sur le plan de travail. La Luxe Café Pro permet de passer d’un espresso serré à un café filtre classique, ou même à une infusion à froid, sans changer d’appareil.

À l’usage, voici ce que l’on retient :

13 styles d’espresso configurables (ristretto, Lungo, Americano…).

configurables (ristretto, Lungo, Americano…). 4 profils d’infusion : classique, riche, glacé ou cold brew.

: classique, riche, glacé ou cold brew. Un moulin intégré , avec dosage automatique selon la recette choisie.

, avec dosage automatique selon la recette choisie. Un mousseur à lait XL, compatible avec la mousse froide.

C’est complet, bien pensé, et surtout accessible même aux néophytes. Mais on reste sur des recettes programmées, pas sur du contrôle total. Les puristes regretteront peut-être l’absence de réglages manuels plus fins (pression, température…).

Barista Assist : de l’aide, pas de la magie

C’est la fonctionnalité phare annoncée par Ninja : le calibrage automatique. Grâce à une balance intégrée, la machine ajuste la dose et recommande une mouture selon le style de boisson. L’idée : éviter les ratés trop clairs ou trop tassés.

Dans les faits, c’est utile pour éviter les erreurs grossières. Mais attention à ne pas confondre ça avec une vraie intelligence adaptative : le système guide, il ne devine pas à votre place. Il faudra quand même apprendre à lire les grains, ajuster le moulin, et comprendre comment le café se comporte selon l’extraction. Bref, un bon assistant, mais pas un barista remplaçant.

Le mousseur XL : un vrai point fort

Le XL Dual Froth Pro, lui, mérite qu’on s’y attarde. Il combine vapeur et fouet, avec différents niveaux de mousse (fine, épaisse, extra-épaisse, à froid…). Facile à utiliser, peu salissant et sans risque de brûlure, c’est clairement l’un des arguments les plus solides de cette machine.

Parfait pour les amateurs de cappuccino, flat white ou latte créatif. Et bonus appréciable : la mousse froide, encore rare dans cette gamme de prix.

Un positionnement premium… et un tarif qui pique

Vendue 699,99 €, la Luxe Café Pro se place frontalement face à des modèles déjà bien établis : Sage Barista Express, Delonghi Dinamica ou Philips LatteGo, pour ne citer qu’eux. Elle se distingue par sa polyvalence, son design sobre et ses accessoires complets (moulin, tasseur intégré, mousseur, guide recettes…).

Mais à ce niveau de prix, les attentes sont élevées. On aurait aimé, par exemple, un double bac à grains pour alterner les cafés plus facilement, ou une application compagnon pour les réglages plus fins.

Verdict : une machine sérieuse, bien pensée, mais pas un game changer

La Ninja Luxe Café Pro ne réinvente pas le café à domicile, mais elle propose un compromis convaincant pour celles et ceux qui veulent centraliser plusieurs usages dans une seule machine, sans sacrifier l’esthétique ou la simplicité d’utilisation.

Elle conviendra parfaitement aux amateurs de café varié, qui veulent aller plus loin que la simple capsule, sans pour autant tomber dans le tout-manuel ou le paramétrage usine à gaz.

Prix et disponibilité

La Ninja Luxe Café Pro (ES701EU) est disponible dès maintenant sur ninjakitchen.fr à 699,99 €.

Bien équipée, élégante et facile à prendre en main, la Luxe Café Pro coche beaucoup de cases sans pour autant bousculer les standards du marché. Elle joue la carte de la polyvalence et de l’assistance intelligente, mais s’adresse avant tout aux amateurs curieux et exigeants… prêts à y mettre le prix.

Envie de réagir à cette nouveauté ? Curieux de voir ce que valent les autres modèles de la gamme ? Vos retours sont toujours les bienvenus : commentaires, questions ou suggestions, on lit tout.