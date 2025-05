Nouveau Fiido D11 2025 : toujours sous 1 000 euros, ce vélo électrique pliant améliore son offre

Adoptant un capteur de couple et des freins hydrauliques, le vélo électrique pliant Fiddo D11 propose une version encore plus attractive dans son millésime 2025.

En constante évolution, la gamme de vélos électriques Fiido s »améliore quasiment toutes les saisons. Ce printemps, il n’est pas question d’un modèle inédit mais de l’évolution d’un existant, le Fiido D11. Lancé en 2020 via une campagne de financement participatif sur Indiegogo, le vélo électrique pliant reçoit plusieurs modifications pour 2025.

La nouveauté la plus visuelle du modèle 2025 reprend l’évolution de son grand frère, le Fiido X. On remarque ainsi le nouveau guidon en forme de M, plus ergonomique que le précédent cintre droit. La position de conduite est ainsi plus droite et confortable, avec une meilleure filtration des vibrations.

Un nouveau capteur de couple pour le Fiido D11

L’assistance électrique n’évolue pas, consistance en un moteur XiongDa dans le moyeu arrière, ne communiquant que sa puissance continue de 250 W. Le Fiido D11 intègre la batterie dans le tube de selle, amovible et de capacité 417,6 Wh. Avec cette énergie, le vélo électrique pliant communique toujours sur une autonomie de 86 kilomètres en mode minimum Eco.

Pourtant, le capteur de couple débarque sur le vélo électrique pliant, améliorant la conduite grâce à un pédalage plus naturel, mais aussi plus efficient. La transmission par dérailleur Shimano Tourney à 7 vitesses ne bouge pas, or la cassette inclut un plus petit pignon à 11 dents (contre 14) afin de mieux arpenter les pentes soutenues.

Pliant, le vélo électrique pèse moins de 29 kg. ©Fiido

D’autres changements et améliorations

Les roues de taille 20 pouces sont un bon compromis entre compacité et stabilité, tandis que les pneus de largeur 1,75 pouce. Selon la marque chinoise, le D11 dispose d’une mise à jour des freins à disques, passant de commandes mécaniques à l’hydraulique, pour une meilleure sécurité. Dernier changement pour le VAE pliant, la béquille change de position, désormais sur les bases à l’arrière et non plus au centre.

Les quelques changements ont une incidence sur le poids, grimpant de 17,5 à 19,6 kg, comprenant la batterie. Cela reste néanmoins raisonnable pour un vélo pliant électrique, beaucoup passant la barrière symbolique des 20 kg.

Le prix de lancement campe sous 1 000 euros. ©Fiido

Disponibilité et prix : un vélo électrique pliant à moins de 1000 euros.

Le Fiido D11 2025 est disponible dès maintenant. La commande est possible directement sur le site officiel, au prix de 1 299 euros. Toutefois, la marque applique une offre de lancement avantageuse à 999 euros pour les premiers clients, sans préciser de limite de temps ou de quantité. Le prix comprend la béquille ainsi que les éclairages avant et arrière liés à la batterie En taille unique, le vélo électrique pliant propose désormais deux coloris, un gris Meteor et un gris Deep en édition limitée.