Ne lisez pas cet article ou l’iPhone 16 finira dans votre poche plus vite que ne l’avait prévu Apple !

L’iPhone 16 est enfin sorti et disponible à la vente. Youpiii, encore un smartphone hors de prix qui va casser votre PEL… ou pas !

L’attente est terminée : Apple dévoile son tout nouvel iPhone 16e, un concentré d’innovations et de puissance d’une valeur de 969 €. Certes, ça picote, mais on n’est pas ici pour refuser des missions ! Pour vous aider à acquérir ce nouveau bijou, notre arme secrète s’appelle Pixmania, une marketplace spécialisée dans les mobiles neufs et reconditionnés !

Vous pouvez dès maintenant acheter l’iPhone 16 au meilleur prix, avec des facilités de paiement et des services qui font vraiment la différence. Pas convaincus ? Suivez le guide !

Quelques caractéristiques de l’iPhone 16e pour saliver un peu…

Il est clair que l’iPhone 16e marque une nouvelle étape dans l’évolution des smartphones Apple. Il se présente doté d’un châssis en aluminium léger combiné à un dos en verre mat, élégant et anti-traces. Son étanchéité IP68 résiste à l’eau jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes et son indice de réparabilité revêt un honnête score de 7,9/10. Mais ce modèle se distingue surtout par un savant équilibre entre performance, autonomie et accessibilité.

Question performances pures, on part sur une nouvelle puce A18 Bionic, plus puissante et plus économe en énergie, pour une fluidité impeccable même avec les applications les plus exigeantes, idéal pour le gaming mobile. Elle s’associe au système iOS 18, plus fluide et personnalisable, avec la gestion double SIM (Nano SIM + eSIM) pour séparer vie pro et perso. Vous aurez le choix entre 128 Go ou 256 Go de stockage, pour tout stocker vos fichiers, notamment photo et vidéo.

On sait que vous faites actuellement cette tête-là…

À ce titre, vous bénéficiez d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, lumineux même en plein soleil. Il permet des photos d’une qualité étonnante avec son capteur photo principal 48 Mpx avec technologie Caméra Fusion téléobjectif 2x, et caméra ultra grand‑angle 12 Mp, zoom optique x5, vidéo 4K. En outre, vous pouvez compter sur des performances améliorées en basse lumière, et un traitement des images par intelligence artificielle.

Rien ne vaut une petite vidéo de présentation !

Vous êtes un utilisateur intensif ? Où donc est le problème ? La batterie tiendra 26 heures de lecture vidéo et 90 heures de lecture audio. Bien sûr, l’appareil admet la recharge rapide via MagSafe ou par induction sans fil (on apprécie également la compatibilité USB‑C et USB 2 ! Quant à la connectique, le nouveau modem Apple C1, garantit également une connectivité 5G rapide et stable et la compatibilité Bluetooth 5.3 permet des connexions fluides avec tous vos accessoires.

Pourquoi choisir Pixmania pour l’achat de votre iPhone 16e ?

Ok, l’iPhone 16 est un flagship avéré. Mais il vaut quand même son pesant d’or… C’est là que nous jouons la carte Pixmania ! Depuis 2022, cette marketplace s’impose comme un nouvel acteur de confiance pour acheter des smartphones neufs ou reconditionnés. Tout ce qu’un distributeur peut faire pour brosser votre portefeuille dans le sens du poil y est :

des prix cassés à -25% ou -30% par rapport au prix de lancement ;

par rapport au prix de lancement ; un paiement en plusieurs fois jusqu’à 36x (ex : entre 9 € et 26 €/mois selon les modèles) ;

(ex : entre 9 € et 26 €/mois selon les modèles) ; la reprise de votre ancien smartphone et renvoi possible du nouvel appareil d’ici 24 mois pour amortir encore plus les coûts dans un second temps ;

et renvoi possible du nouvel appareil d’ici 24 mois pour amortir encore plus les coûts dans un second temps ; des produits certifiés Apple Européen , qu’ils soient neufs ou reconditionnés, afin de profiter du même service que dans les boutiques Apple ;

, qu’ils soient neufs ou reconditionnés, afin de profiter du même service que dans les boutiques Apple ; la livraison rapide et gratuite par des vendeurs certifiés, avec une garantie de 24 mois, extensible avec le Service PixCare qui couvre votre appareil en cas de panne, de casse ou de dysfonctionnement ;

En bref : un achat sécurisé, flexible et économique en quelques clics !

Commander sur Pixmania : simple, rapide et sécurisé

Attention, sur Pixmania, l’achat de votre iPhone 16e peut aller très vite ! En quatre étape, vous voilà propriétaire d’un smartphone haut-de-gamme :

Vous choisissez votre modèle (capacité, coloris, neuf ou reconditionné) ; Vous sélectionnez votre mode de paiement (immédiat ou en mensualités) Vous finalisez votre commande avec livraison gratuite Sans oublier de faire reprendre votre ancien appareil pour alléger la facture !

Nota Bene : les versions iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, aux caractéristiques encore meilleures, sont également disponibles à la vente sur Pixmania !

L’iPhone 16e vous tend déjà les bras

Avec ses performances de haut vol et son design raffiné, l’iPhone 16e séduira certainement tous les fans d’Apple. Grâce à Pixmania, vous pouvez le commander en toute confiance, profiter de services exclusifs, et choisir entre neuf ou reconditionné selon votre budget. C’est le moment idéal pour faire évoluer votre smartphone – sans vous ruiner !

Vous savez ce qu’il vous reste à faire…

Et en ce moment, on a vu passer des offres à -54 €, -75 €, voire -151 € pour achever les dernières hésitations…