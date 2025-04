Eufy lance deux robots aspirateurs conçus pour un vrai nettoyage en profondeur

Eufy vient d’annoncer deux nouveaux robots aspirateurs, les Omni E28 et E25, combinant une puissante aspiration de 20 000 Pa et la technologie de nettoyage HydroJet™ pour un entretien en profondeur des sols.

Le 24 avril 2025, eufy, marque du groupe Anker Innovations, a présenté ses deux dernières nouveautés en matière d’entretien domestique : les robots aspirateurs Omni E28 et E25. Avec leur puissance d’aspiration renforcée, leur système de lavage performant et une série d’innovations techniques, ces deux modèles viennent compléter l’offre de solutions intelligentes pour la maison.

Le E28 se distingue en intégrant un nettoyeur en profondeur portable et amovible, une première sur le marché. Le E25, de son côté, mise sur l’efficacité de son nettoyage et une aspiration annoncée comme l’une des plus puissantes de sa catégorie.

Eufy E28 : un robot 2-en-1 avec nettoyeur en profondeur portable

Le eufy E28 innove en proposant une solution hybride. Grâce à son design FlexiOne™, ce robot aspirateur est équipé d’un nettoyeur en profondeur portable et amovible. Le moteur peut alimenter plusieurs accessoires, transformant le robot en un appareil capable de nettoyer non seulement les sols, mais aussi les escaliers, canapés et tapis.

La technologie HydroJet™ intègre un double système de raclette permettant aux patins rotatifs de s’autonettoyer 360 fois par minute tout en exerçant une pression de 15 N pour un lavage efficace des surfaces dures.

Côté aspiration, le E28 embarque un moteur développant 20 000 Pa, couplé à une brosse DuoSpiral™ pensée pour limiter l’entretien en évitant l’enroulement des cheveux. Le bras CornerRover complète l’ensemble en assurant un passage précis dans les angles et les bords.

Le eufy E28 est disponible en prévente sur eufy.com.fr, avec une remise de 150 € pour toute réservation avant le 14 mai 2025. Il sera mis en vente à partir du 15 mai au tarif de 999 € (849 € en prévente).

Eufy E25 : puissance d’aspiration renforcée et lavage avancé

Le eufy E25 reprend plusieurs des technologies présentes sur le E28, mais sans le nettoyeur amovible. Il s’adresse à ceux qui recherchent un robot performant pour l’entretien quotidien des sols durs et des tapis.

Grâce à la technologie HydroJet™ et une pression de lavage élevée, il permet un nettoyage complet des surfaces. Son moteur développe également 20 000 Pa, de quoi retirer efficacement poussières, cheveux et débris.

Côté design, les aspirateurs robots actuels se ressemblent tous…

Comme le E28, il bénéficie de la brosse DuoSpiral™ et du système CornerRover pour un nettoyage précis jusqu’aux moindres recoins.

Le eufy E25 est proposé en prévente au prix de 749 € (au lieu de 899 €), avec une sortie officielle prévue courant juin sur eufy.com.fr et Amazon.

Que penser des nouveaux robots eufy face à la concurrence ?

Avec les E28 et E25, eufy cherche clairement à se positionner sur le segment premium du marché des robots aspirateurs, en proposant à la fois une puissance d’aspiration élevée, un système de lavage avancé et des innovations pratiques comme le nettoyeur portable amovible.

Face à des acteurs déjà bien installés comme Roborock ou Dreame, eufy mise sur une approche différente : plutôt que d’accumuler des fonctionnalités connectées complexes, la marque privilégie un usage pratique et un entretien simplifié.

Le E28, avec sa double fonction robot/aspirateur portable, se démarque sur un marché où peu d’appareils combinent réellement ces usages. Toutefois, la concurrence reste rude, notamment avec des modèles comme le Roborock S8 Pro Ultra ou le Dreame L20 Ultra, qui offrent aussi un lavage soigné et des stations de vidage automatique plus poussées.

Reste à voir si eufy parviendra à séduire un public prêt à investir près de 1000 € pour un appareil polyvalent, mais sans certaines automatisations haut de gamme déjà présentes ailleurs. À ce prix, l’enjeu sera de convaincre sur la fiabilité, la qualité de nettoyage et la simplicité d’usage sur la durée.

Que pensez-vous de ces nouveautés eufy ? Dites-nous en commentaire si vous seriez prêt à investir dans ce type de robot aspirateur polyvalent.