Fête des Mères 2025 : tentez de gagner un robot tondeuse Navimow i105 d’une valeur de 999 €

Et si cette année, vous troquiez le traditionnel bouquet de fleurs pour un cadeau vraiment utile ?

À l’occasion de la fête des Mères, Meilleure-Innovation vous permet de remporter le robot tondeuse Navimow i105. Un modèle intelligent, silencieux et connecté, à installer en quelques minutes. Une belle surprise à offrir… ou à garder pour soi !

Navimow i105 : la tondeuse robot qui cartographie, contourne et tond… toute seule

Pensée pour les jardins jusqu’à 600 m², la tondeuse robotisée i105 de Navimow combine technologie de cartographie assistée par IA, précision au centimètre près et fonctionnement sans câble périmétrique. Elle est idéale pour celles et ceux qui veulent un jardin net sans y passer leurs week-ends.

Une configuration express, sans tranchée à creuser

L’un des points forts du Navimow i105, c’est son système EFLS 2.0 basé sur la technologie Visual SLAM. Plus besoin d’installer un câble autour du jardin : la tondeuse crée une carte 3D intelligente grâce à sa caméra embarquée. Elle mémorise les bordures, identifie les obstacles, et adapte son trajet en continu. L’installation se fait en quelques étapes via l’application mobile.

Une tonte intelligente, jusque dans les moindres recoins

Gestion multizone : l’app permet de définir plusieurs zones de tonte, des passages, des zones interdites…

: l’app permet de définir plusieurs zones de tonte, des passages, des zones interdites… Tonte des bordures : les grandes roues avant garantissent une coupe nette, même le long des allées pavées.

: les grandes roues avant garantissent une coupe nette, même le long des allées pavées. Hauteur de coupe réglable : entre 20 et 60 mm selon vos préférences ou la saison.

: entre 20 et 60 mm selon vos préférences ou la saison. Capacité de pente : jusqu’à 30 % (17°), sans effort ni glissade.

Un robot attentif… même aux animaux

Le capteur VisionFence intégré peut détecter plus de 150 types d’obstacles, répartis en trois grandes catégories : objets fixes, animaux, et accessoires du jardin. Et avec le mode “respectueux des animaux”, le robot identifie chiens, chats ou hérissons, ajuste sa trajectoire, et laisse un mètre de distance de sécurité. Plutôt rassurant.

Silencieuse, connectée et durable

Avec ses 58 dB(A), la Navimow i105 passe presque inaperçue. Vous pouvez programmer les tontes même tôt le matin sans réveiller toute la maison. L’appli Navimow, compatible Bluetooth, Wi-Fi et même 4G (module vendu séparément), donne accès à :

La programmation des horaires .

. Le suivi en temps réel .

. Les alertes de sécurité .

. Les réglages personnalisés.

La tondeuse est certifiée IP66 (étanche à la poussière et à l’eau), livrée avec une garantie de 3 ans et un support client à vie.

Pour tenter de remporter le Navimow i105, il suffit de remplir le formulaire présent dans cet article en répondant correctement aux 3 questions. Le jeu est ouvert jusqu’au samedi 24 mai à 14h.



Prénom * Nom * Adresse email * Le Navimow i105 nécessite-t-il l'installation d'un câble périphérique ? * Oui Oui, mais uniquement autour des obstacles Non Quelle est la pente maximale que le Navimow i105 peut gérer ? * 10% 20% 30% 40% Quelle est la date de la fête des mères 2025 ? * Samedi 24 Mai Dimanche 25 Mai Samedi 31 Mai Dimanche 1er juin Consentement * Oui, j'accepte les termes et conditions. Jeu-concours gratuit et sans obligation d'achat, ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine. Pour participer, complétez le questionnaire disponible avant le samedi 24 mai 2025 à 14h00. Une seule participation par personne est autorisée. Un tirage au sort désignera le gagnant, qui remportera un robot tondeuse Navimow i105 d'une valeur indicative de 999 € TTC. Le gagnant sera contacté par e-mail dans les 48 heures suivant le tirage et devra confirmer ses coordonnées dans un délai de 5 jours. À défaut, un nouveau tirage sera effectué. Les données personnelles collectées sont utilisées uniquement pour la gestion du jeu, conformément au RGPD. Le règlement complet est consultable à l'adresse suivante : meilleure-innovation.com/reglement-jeu-tondeuse Newsletter * J'accepte de m'abonner à la newsletter 'bons plans'. Oui Non Participer

Ce orange lui donne en plus un côté un peu design !

Tirage au sort prévu dans les jours suivants. Le ou la gagnante sera contacté(e) directement par email.

Un robot tondeuse d’une valeur de 999 € à gagner, ça ne se refuse pas. Alors, à vous de jouer !

Et vous, vous offririez ce robot à votre maman… ou vous le garderiez pour vous ? Dites-le-nous en commentaire.