Cette astuce du Airfryer est sous-utilisée… à tort

On pense connaître son Airfryer sur le bout des doigts… jusqu’à découvrir qu’il peut aussi décongeler, sans passer par le micro-ondes.

Il est devenu un incontournable de la cuisine du quotidien. L’Airfryer a su s’imposer comme un allié pour des repas rapides, croustillants, et moins gras. On l’utilise pour des frites, des légumes rôtis, du poulet, voire même des desserts. Mais derrière ses fonctions les plus évidentes, l’Airfryer cache une astuce bien plus pratique qu’elle n’en a l’air : la décongélation. Et pourtant, rares sont celles et ceux qui pensent à s’en servir.

Oui, votre Airfryer peut décongeler (et ce n’est pas un gadget)

Ce n’est pas indiqué en gros sur le packaging, mais la plupart des Airfryers permettent de décongeler efficacement des aliments. Il ne s’agit pas forcément d’un programme automatique, mais d’un réglage manuel très simple à mettre en place : une température douce, un temps de chauffe maîtrisé, et le tour est joué. Contrairement au micro-ondes, l’Airfryer n’assèche pas les aliments ni ne lance une cuisson prématurée.

Pour du pain, on peut viser 5 minutes à 170 °C. Pour des produits panés (nuggets, beignets de calamar…), comptez 10 minutes à 200 °C en les retournant à mi-temps. Pour une viande type blanc de poulet, préférez une cuisson lente : 15 minutes à 60 °C suffisent pour une décongélation en douceur, sans altérer la texture.

Une fonction cachée qui dépanne vraiment

On a tous connu ce moment où l’on se rend compte à 19h qu’on a oublié de sortir le dîner du congélateur. La décongélation au Airfryer permet de rattraper le coup rapidement, sans sortir la poêle ni attendre des heures. Elle s’adapte aussi bien aux produits bruts qu’aux préparations maison.

Tout est question de minutage.

C’est une astuce encore trop méconnue, mais redoutablement efficace. À condition de bien gérer les réglages, elle peut remplacer le micro-ondes pour les adeptes du “tout au Airfryer”. Et elle montre, une fois de plus, à quel point cet appareil est devenu un vrai couteau suisse en cuisine.

Vous connaissiez cette astuce ? Partagez vos retours et vos autres usages inattendus du Airfryer en commentaire !